Прирост зараженных COVID-19 на Алтае приблизился к минимальному за 12 месяцев

В Алтайском крае, по данным на 9 мая, зарегистрировали 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и 6 смертей, сообщает региональный оперштаб.

9 мая 2020 года прирост зараженных зафиксировали на уровне +20, а к 22 мая — скачок до +74. 15 июля рост дошел до так называемого антирекорда (+246). Далее началось снижение: в начале августа прирост упал до +109, а к середине сентября — до +60. После вновь начался рост — с ноября в течение нескольких месяцев регистрировали более 200 заболевших. С 5 февраля (+181) наблюдается постоянное снижение.

На 9 мая всего в крае инфицированных — 50 272 (в том числе 3 440 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 45 217 пациентов, из них за прошедшие сутки — 48.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 705 человек.

«Кроме этого, 226 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 3 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 117 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Анализы. CC0

«Развернута 1306 коек, к кислороду имеют подключение 1229, с ИВЛ — 225. Резервных коек: 1306 — 705 — 226 = 375», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 190, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 80.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 034 человека: из них 6 — за прошедшие сутки из-за COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 119 человек (по иным причинам смерти — 915).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 420 242 человека. На 9 мая в регионе прививается 204 042 человека: 58 583 — получили первую прививку, 145 459 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее сообщали, что в День Победы в Барнауле на праздничной площадке будут прививать от коронавируса.