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Жизнь

+138. Прирост зараженных на Алтае с каждым днем уменьшается, но все равно самый большой

В Алтайском крае на 25 июля зарегистрировали 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Прирост зараженных в крае постепенно снижается с 17 июля, когда зафиксировали 228 новых случаев. До этого, с 9 июля, держалась планка — выше 200. Максимальный показатель зафиксировали 15 июля — плюс 246 инфицированных.

Напомним, по последним данным оперштаба, прирост зараженных коронавирусом на Алтае снизился, но остается самым высоким в Сибири.

Из новых 138 заболевших по данным на 25 июля: Барнаул — 68, Бийск — 13, Славгород — 10, Первомайский район — 6, Новоалтайск — 5, Каменский район — 4, Тальменский район — 4, Заринск — 3, Завьяловский район -3, Алейск — 2, Залесовский район — 2, Кулундинский район — 2, Михайловский район — 2, Ребрихинский район — 2, Рубцовск — 2, Табунский район — 2, ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Бурлинский, Ключевской, Крутихинский, Павловский, Смоленский, Тогульский районы — по 1 заболевшему.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Общее число инфицированных — 8391 (в том числе 807 детей до 17 лет включительно), выписаны по выздоровлению — 6313, продолжают лечение — 1892, из которых на лечении в инфекционных госпиталях находятся 883 пациента, на дому — 1009 человек.

Из числа заболевших: 159 случаев — завозные, 4242 — по контакту с ранее заболевшими лицами, 1604 — у больных внебольничной пневмонией, 2977 — у заболевших ОРВИ, в 3810 случаях — бессимптомное течение.

Всего выздоровели 6313 человек, за прошедшие сутки — 417 человек. Тяжелобольных — 106, на аппарате ИВЛ находится 41 пациент.

За сутки на 25 июля скончались 7 человек, из них: 1 — по COVID-19, у остальных иные причины. За весь период скончались 186 человек: коронавирусная инфекция — 73, иные причины — 110, еще 3 случая на экспертизе.

Ранее в минздраве Алтайского края рассказали, хватит ли коек в алтайских ковид-госпиталях.

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