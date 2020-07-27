+134. Прирост зараженных на Алтае снижается медленно, но верно

Напомним, прирост зараженных в крае постепенно снижается с 17 июля, когда зафиксировали 228 новых случаев. До этого, с 9 июля, держалась планка — выше 200. Максимальный показатель зафиксировали 15 июля — плюс 246 инфицированных.

Из новых 134 заболевших по данным на 27 июля: Барнаул — 55, Бийск — 14, Рубцовск — 11, Петропавловский район — 8, Бурлинский район — 5, Заринск — 4, Славгород, Бийский, Смоленский, Троицкий и Змеиногорский районы — по 3, ЗАТО Сибирский, Зональный, Ключевский, Михайловский, Первомайский, Рубцовский, Целинный районы — по 2, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Чарышский, Баевский, Заринский, Кулундинский, Панкрушихинский, Ребрихинский район — по 1 человеку.

Общее число инфицированных — 8665 (в том числе 824 ребенка до 17 лет включительно), выздоровели — 6479 (61 — за прошедшие сутки). Продолжают лечение — 1990 человек (в инфекционных госпиталях — 886, на дому — 1104).

Из общего числа заболевших: 160 случаев — завозные, 4440 — при контакте с зараженными, 1694 — у больных внебольничной пневмонией, 3024 — у заболевших ОРВИ, в 3947 случаях — бессимптомное течение.

Пандемия. Вирус unsplash.com

За сутки зарегистрировали 6 смертельных случаев, из них 5 — от COVID-19, 1 — по иной причине. За весь период скончались 196 человек: от короновирусной инфекции — 80, по иным причинам — 113, на экспертизе — 3 случая.

Ранее оперштаб отметил, что прирост зараженных коронавирусом на Алтае снизился, но остается самым высоким в Сибири.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о ситуации с COVID-19, отметив, что «мы не можем сделать второй шаг».