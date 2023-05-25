25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Привет из Санниково, диспансеризация и возвращение елей. Что произошло в Алтайском крае 25 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Жителей Алтайского края зовут на диспансеризацию. Атеросклероз, гипертония, ишемия сердца, заболевания сосудов головного мозга и варикоз — заболевания, которые она выявляет чаще всего.
  • За четыре года в Алтайском крае так и не выполнили поручение Дмитрия Медведева: построить ФОК в Санниково. Глава краевого Минспорта объяснил, почему так вышло.
  • В Первомайском районе переполнены дороги и школы. Проблема заключается в том, что там проживает вдвое больше людей, чем принято считать. О «замкнутом круге» в интенсивно застраиваемых поселках рассказали власти района.
  • На площади Октября в Барнауле начали высаживать зеленые ели — взамен тех, что срубили еще в 2012 году, 11 лет назад. Сделать это подрядчика, занимающегося реконструкцией Художественного музея, обязала прокуратура, однако дата озеленения тогда не была установлена.
  • Отрасль сельхозмашиностроения в Алтайском крае показала рост в 10% по итогам 2022 года, сообщил Виктор Томенко. Губернатор назвал это направление одним из самых перспективных.
  • Синоптики составили для Алтайского края предварительный прогноз на июнь. В среднем, дневная температура будет составлять около +23 градусов, а ночная – +17. Погода будет преимущественно пасмурной.
  • Ровно 50 лет назад, 25 мая 1973 года, был подписан указ о создании АлтГУ. Посмотрите первые фотографии вуза и почитайте, как он забрал корпус у политеха, пережил пожар и чуть не уехал на Гору.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость