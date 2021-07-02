«Привет, пап!»: арестованный сын экс-губернатора Приангарья написал отцу письмо

Депутат иркутского заксобрания Андрей Левченко пожаловался, что к нему в СИЗО не пускают родственников, а также изымают входящие письма, сообщает « Красный Иркутск ».

Напомним, Левченко задержали за дела трехлетней давности, когда в жилых домах массово меняли лифтовое оборудование. В СК выяснили, что бюджету региона «причинили ущерб более чем на 185 млн рублей».

Сейчас депутат находится в СИЗО. Судя по данным издания, 5 июня молодой человек написал письмо отцу — бывшему губернатору Иркутской области, коммунисту Сергею Левченко.

В письме арестант рассказал, что ему не разрешают свиданий с родственниками и изымают письма, которые ему пишет отец.

«Привет, пап! Так до меня твои последние письма и не дошли похоже. Принесли на этой неделе бумагу, что два твоих письма изъяты. Номера я не успел переписать, но знай, что последнее письмо мне дошло от тебя 17 мая. А после него все остальные изъяты. Вот так», — написал отцу Левченко.

Левченко отметил, что сотрудники СИЗО «продолжают глупостями заниматься», изымая письма. Поэтому попросил всю информацию передать через знакомого, который должен к нему приехать.

«Береги себя, пожалуйста. У меня все нормально. Мне поступили на счет деньги, спасибо большое, их достаточно, надолго хватит. Обнимаю тебя крепко-крепко и скучаю», — написал Левченко отцу.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал преследование Левченко сфабрикованным. В октябре 2020 года он заявил, что попросил президента России Владимира Путина разобраться в ситуации.

«Я вообще максимально потребовал расследовать, создать комиссию совместную в связи с арестом сына Левченко и этой фабрикации абсолютно надуманного дела. Сказали мне, разберутся», — рассказал Зюганов о встрече с президентом.

Напомним, Сергей Левченко по собственному желанию покинул пост губернатора в декабре 2019 года.

После этого он написал откровенное обращение к жителям, в котором объяснил «все причины». К примеру, «грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона».