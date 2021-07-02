«Привет, пап!»: арестованный сын экс-губернатора Приангарья написал отцу письмо

Напомним, Левченко задержали за дела трехлетней давности, когда в жилых домах массово меняли лифтовое оборудование. В СК выяснили, что бюджету региона «причинили ущерб более чем на 185 млн рублей».
Сейчас депутат находится в СИЗО. Судя по данным издания, 5 июня молодой человек написал письмо отцу — бывшему губернатору Иркутской области, коммунисту Сергею Левченко.
В письме арестант рассказал, что ему не разрешают свиданий с родственниками и изымают письма, которые ему пишет отец.
«Привет, пап! Так до меня твои последние письма и не дошли похоже. Принесли на этой неделе бумагу, что два твоих письма изъяты. Номера я не успел переписать, но знай, что последнее письмо мне дошло от тебя 17 мая. А после него все остальные изъяты. Вот так», — написал отцу Левченко.
Левченко отметил, что сотрудники СИЗО «продолжают глупостями заниматься», изымая письма. Поэтому попросил всю информацию передать через знакомого, который должен к нему приехать.
«Береги себя, пожалуйста. У меня все нормально. Мне поступили на счет деньги, спасибо большое, их достаточно, надолго хватит. Обнимаю тебя крепко-крепко и скучаю», — написал Левченко отцу.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал преследование Левченко сфабрикованным. В октябре 2020 года он заявил, что попросил президента России Владимира Путина разобраться в ситуации.
«Я вообще максимально потребовал расследовать, создать комиссию совместную в связи с арестом сына Левченко и этой фабрикации абсолютно надуманного дела. Сказали мне, разберутся», — рассказал Зюганов о встрече с президентом.
Напомним, Сергей Левченко по собственному желанию покинул пост губернатора в декабре 2019 года.
После этого он написал откровенное обращение к жителям, в котором объяснил «все причины». К примеру, «грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона».
В 2017 году компания «Звезда», которой руководил товарищ Андрея Левченко, выиграла контракты на 500 млн рублей на ремонт лифтов в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском и Саянске. После завысили стоимость оборудования и объемы строительно-монтажных работ, а также работ по замене.
Как сообщил региональный СК, в акты о приеме выполненных работ включили повышающий коэффициент, заключили с зарубежной компанией договор на поставку оборудования и создали в качестве прокладки еще одну компанию. Таким способом у иркутского Фонда капремонта похитили около 186 млн рублей.