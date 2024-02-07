Прогноз цен, срок дебоширу и планы Лукашенко. Что произошло на Алтае 7 февраля

◆ Директора предприятий в Алтайском крае массово откладывают инвестпроекты, повышают цены и...зарплаты сотрудникам. Смотрите, как изменились настроения топ-менеджеров к 2024 году.
◆ В Алтайском крае резко снизился спрос на водителей. По данным HeadHunter, в топе рейтинга востребованных в регионе профессий сейчас находятся менеджеры по продажам и продавцы-консультанты.
◆ Суд в Барнауле приговорил пассажира, устроившего дебош на борту самолета авиакомпании «Победа», к реальному сроку.
◆ В Бийске неизвестные напали на зоозащитницу. Это уже не первое подобное происшествие в городе.
◆ В Алтайском центре охраны материнства и детства рассказали, какие онкозаболевания чаще всего встречаются у детей и подростков, а какие — не встречаются никогда.
◆ Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что Владимир Путин часто приглашает его отдохнуть на Алтае — и подчеркнул, что «найдет время для этого».
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