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Жизнь

Прогулки по разрушенному ЦУМу и что там с трамваями. Что произошло в Алтайском крае 4 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Предприниматель Владимир Отмашкин рассказал в интервью о первом барнаульском трамвае «Гранит» и о вероятном будущем общественного транспорта в городе.
  • Алтайский ЦГМС сообщил, что 5 и 6 июля в регионе ожидаются дожди, ливни, град, усиление ветра до 21 м/с. Грозы наиболее вероятны в Бийском, Заринском, Кытмановском, Смоленском, Троицком и Целинном районах.
  • Институт садоводства имени Лисавенко пригласил всех желающих на сбор земляники.
  • Стало известно, что День города в Барнауле в этом году отметят летом — 31 августа.
  • На границе Алтайского края с Казахстаном молнией убило 45-летнюю женщину, которая пасла скот верхом на лошади.
  • В МЧС сообщили, что с начала лета в Алтайском крае 21 человек, в том числе 5 детей, погибли на воде.
  • Строители нашли серьезные дефекты на обнаженном здании барнаульского ЦУМа — говорят, «его эксплуатация была уже просто нецелесообразна». Все правда так плохо? Смотрите сами.

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