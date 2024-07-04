Прогулки по разрушенному ЦУМу и что там с трамваями. Что произошло в Алтайском крае 4 июля

- Предприниматель Владимир Отмашкин рассказал в интервью о первом барнаульском трамвае «Гранит» и о вероятном будущем общественного транспорта в городе.
- Алтайский ЦГМС сообщил, что 5 и 6 июля в регионе ожидаются дожди, ливни, град, усиление ветра до 21 м/с. Грозы наиболее вероятны в Бийском, Заринском, Кытмановском, Смоленском, Троицком и Целинном районах.
- Институт садоводства имени Лисавенко пригласил всех желающих на сбор земляники.
- Стало известно, что День города в Барнауле в этом году отметят летом — 31 августа.
- На границе Алтайского края с Казахстаном молнией убило 45-летнюю женщину, которая пасла скот верхом на лошади.
- В МЧС сообщили, что с начала лета в Алтайском крае 21 человек, в том числе 5 детей, погибли на воде.
- Строители нашли серьезные дефекты на обнаженном здании барнаульского ЦУМа — говорят, «его эксплуатация была уже просто нецелесообразна». Все правда так плохо? Смотрите сами.
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