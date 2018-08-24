Прокуратура требует признать недействительным брачный договор барнаульцев

Так как в статью 199 УК РФ внесли изменения, и крупным размером при уклонении от уплаты налогов стала считаться сумма свыше 5 млн рублей, мужчина мог избежать ответственности, потому что его дело прекратили из-за декриминализации.
После заседания суда супруги заключили договор, согласно которому в собственности мужа оставался только холодильник и диван. А приобретенные в период брака автомобиль Toyota Land Cruiser, две квартиры, доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, подарки, наследство, полученные пенсии, денежные вклады в кредитных организациях, банках и другое признаются раздельной собственностью жены.
Суд уже наложил арест на автомобили и квартиры. Исковое заявление прокурора находится в производстве суда. Мужчине предстоит выплатить в пользу Российской Федерации материальный ущерб в размере 3,8 млн рублей.