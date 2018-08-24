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25 августа
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Прокуратура требует признать недействительным брачный договор барнаульцев

Прокуратура Октябрьского района Барнаула требует признать недействительным брачный договор барнаульцев. По всей видимости, договор оказался фиктивным, потом что супругу, как руководителю компании, грозила конфискация имущества по делу об уклонении от уплаты налогов.

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Так как в статью 199 УК РФ внесли изменения, и крупным размером при уклонении от уплаты налогов стала считаться сумма свыше 5 млн рублей, мужчина мог избежать ответственности, потому что его дело прекратили из-за декриминализации.

После заседания суда супруги заключили договор, согласно которому в собственности мужа оставался только холодильник и диван. А приобретенные в период брака автомобиль Toyota Land Cruiser, две квартиры, доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, подарки, наследство, полученные пенсии, денежные вклады в кредитных организациях, банках и другое признаются раздельной собственностью жены.

Суд уже наложил арест на автомобили и квартиры. Исковое заявление прокурора находится в производстве суда. Мужчине предстоит выплатить в пользу Российской Федерации материальный ущерб в размере 3,8 млн рублей.

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