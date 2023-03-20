Прославляющие Алтай. Кому и за что в Барнауле вручили Демидовские премии

В ГМИЛИКА 17 марта объявили лауреатов самой авторитетной общественной награды в Алтайском крае — премии Демидовского фонда. Ее вручают в нескольких номинациях за достижения в науке, культуре, искусстве, развитии промышленности и бизнеса в регионе. Altapress.ru расскажет об обладателях премии. В этот раз — по итогам 2019−2021 годов.

Изобразительное искусство

Виктор Хвостенко получил за графическую серию иллюстраций к рассказам Василия Шукшина. Он художник, иллюстратор, работающий в стиле реалистической графики, член Союза художников России. Основные темы творчества мастера — детство и сюжеты писателей и поэтов.

Церемония вручения Демидовской премии. Дмитрий Лямзин

Как рассказал сам Хвостенко, работать над иллюстрациями его побудили произведения Василия Шукшина.

«Мне очень близок, хорошо его понимаю, — сказал художник. — Давно хотел делать серию и все же решился. Я еще собираюсь к Шукшину возвращаться, потому что это кладезь. У меня в основном все с юмором, гротеском. Но можно и по-другому, есть серьезные рассказы — „Однажды осенью“, „Как умирал старик“ — до того душещипательные! Я их перевариваю пока для себя».

Виктор Хвостенко считает, что если материал «пропустить» через себя, то иллюстрация с большей вероятностью окажется достойной.

«Отвратительные работы видно сразу — когда художник без души работал „лишь бы сделать“, зритель это чувствует. Когда через себя пропускаешь, тогда и люди проникаются, понимают художника», — объяснил мастер.

Литература

Юлия Нифонтова получила премию за серию книг «Ермошка Добродей». Она автор книг для детей, член Союза писателей России. Работала преподавателем живописи и графики, а также руководила Алтайским домом литераторов.

Церемония вручения Демидовской премии. Дмитрий Лямзин

Детской литературой писательница занялась около пяти лет назад. Так на свет родились истории о приключениях домовенка, игрушек и девочки Оли — «Ермошка Добродей и волшебные часы», «Ермошка Добродей и заколдованная кукла», «Ермошка Добродей и куриный бог», «Как Ермошка за елкой ходил».

Кроме того, Нифонтова — автор таких книг, как «Провода гудящих строчек», «Шиза. История одной клички», «Предчувствие», «Не хочу в Нормандию!» и многих других.

«Пожалуй, никогда еще столь высокая и статусная премия не вручалась детскому писателю. Исключение из этого правила — Владимир Свинцов. Он был первым редактором моей первой книги. Если бы не он, я бы не рискнула начать — тогда еще все воспринимали меня, как поэта», — призналась Юлия Нифонтова.

Обложка книги Юлии Нифонтовой про Ермошку Добродея. Александр Ермолович , «Литресс»

Также она подчеркнула, что успех книг для детей всегда наполовину зависит от иллюстратора и поблагодарила своего постоянного художника Александра Ермоловича.

Архитектура

Алексей Квасов получил премию за реализованный архитектурный проект микрорайона 2038 «Лапландия».

Церемония вручения Демидовской премии. Дмитрий Лямзин

Алексей — архитектор и руководитель мастерской, член Союза архитекторов России. Спроектировал комплекс «Лапландия», возведенный по принципу «город в городе» (работа, кстати, победила в конкурсе архитектурной красоты «Барнаул — столица мира»). Сейчас по проекту Квасова в городе строят ЖК «Шотландия».

Архитектор рассказал, как у него получается настроить заказчика на нетипичные, интересные объекты.

«Как правило, я стараюсь убеждать работой. Сделал, показал и объяснил — и даже то, что было неясным, становится понятным и принимается. Бывает, не сразу. Процесс сложный, этому еще нужно учиться, — заметил Квасов. — Неплохой симбиоз сложился с Сергеем Отмашкиным (ГК „Союз“. — Прим. Ред), быстро находим общий язык. С остальными застройщиками я практически перестал работать, не хватает сил. Шутка ли спроектировать микрорайон с десятком зданий, благоустройством, и строить это в течение нескольких лет (ЖК „Шотландия“. — Прим.Ред.)?».

Солнечная поляна , 81 — архитектор Алексей Квасов. Алексей Квасов. Солнечная поляна , 81 — архитектор Алексей Квасов. Алексей Квасов.

Алексей Квасов признается, что входил в профессию большим романтиком, но за годы практики прагматизма прибавилось.

«Чистый романтик в архитектуре не выживет — это невозможно, — сказал он. — Отец у меня был художником-скульптором, настоящим человеком искусства, который не думал о практической стороне своего творчества. А архитектору нужно понимать: как, что, какие люди будут взаимодействовать, какие нет, как это нивелировать? Но есть нюанс. Если потеряешь романтику и любовь к профессии, не будешь к ней ревностно относиться, то на этом архитектура закончится: будешь профессиональным трупом. Я стараюсь в себе по возможности сохранить то, что осталось от отца. Творческий задор сочетать с прагматичным подходом».

История и краеведение

Премию вручили ответственным редакторам научно-популярного издания «История Алтая» в трех томах. Награду получили сразу два ученых — доктора исторических наук, профессоры. Это Евгения Демчик, заведующий кафедрой отечественной истории АлтГУ, и Алексей Тишкин, заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ.

Церемония вручения Демидовской премии. Дмитрий Лямзин

Также Демидовскую премию заслужил и профессор кафедры отечественной истории АлтГУ Валерий Скубневский. Однако в нулевые он уже был награжден, а по правилам, дважды лауреатами не становятся.

Все вместе они собирали и редактировали три тома «Истории Алтая», над которыми в общей сложности работали 42 автора — кандидаты и доктора исторических наук, специалисты в разных областях, знатоки эпох от древности до современности.

Необычен трехтомник тем, что он немалое внимание уделает теме культуры. «Обычной ей оставляют немного места на последний страницах. У нас намеренно в каждом хронологическом периоде есть разделы по градостроительству, художественной жизни, развитию литературы и искусства на Алтае», — рассказала Евгения Демчик.

Издание разделено на несколько больших периодов: «Древнейшая эпоха. Древность и средневековье», «Алтай в конце XII — начале XX века», «Алтай в новейшую эпоху».

Авторы несколько лет посвятили тому, чтобы сделать его максимально полным, использовали всевозможные исторические источники, отражали различные оценки процессов. И все же всего не охватить.

Церемония вручения Демидовской премии. Дмитрий Лямзин

«В каждом периоде есть неизученные аспекты. Мои студенты занимаются историей газификации на Алтае, реализации плана государственной электрификации России. Первая тема, за которую я бы взялась, — „История современного предпринимательства“, начиная с либеральных реформ 1990-х годов, — поделилась Евгения Демчик. — Кое-какие фирмы про себя написали на любительском уровне, общей картины нет. Поколение первых предпринимателей уйдет и, если не заняться этой темой сразу, дальше будет непросто».

Продолжение работы ученые видят в издании энциклопедии по истории Алтая и, возможно, в адаптации их научно-популярного сборника для школьных учебников.

Оценить «Историю Алтая» в свободном доступе можно, например, на сайте краевой электронной библиотеки.

Промышленность

За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве наградили Алтайский трансформаторный завод.

Церемония вручения Демидовской премии. Дмитрий Лямзин

«То, что нами было достигнуто — уже история. Мы уже выпускаем продукцию пятого поколения — это продукция, которая позволяет работать без потерь», — сказал гендиректор предприятия Александр Карлов.

Напомним, что одно из условий получение премии в этой номинации — занятие благотворительностью.

В номинации «Музыка, исполнительское и театральное искусство» премии в этот раз не вручили — не нашли соискателей.

Прославляющий Алтай

Попечительский совет Демидовского фонда отмечают представителей края почетным званием «Прославляющий Алтай» за особые заслуги перед страной. Его, например, присуждали заслуженному деятелю науки, профессору Зиновию Баркагану, академику РАН Геннадию Саковичу, Василию Шукшину, Роберту Рождественскому и другим.

В этот раз звание получил уроженец Славгорода, советский и российский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств и народный артист РФ Владимир Хотиенко.

Церемония вручения Демидовской премии. Дмитрий Лямзин

«Ключевое для меня слово — земляки. Всегда с гордостью подчеркивал, что я алтайский паренек. Благодарен за оказанную честь», — поблагодарил режиссер в видеообращении.

В 1981 году Владимир Хотиенко окончил в столице Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где обучался у Никиты Михалкова. Сейчас сам ведет режиссерско-сценарную мастерскую во ВГИКе.

Его самые знаковые фильмы — «Зеркало для героя», «Мусульманин», «72 метра», «Поп». Работал над сериалами «Гибель империи», «Достоевский», «Бесы». Последняя на данный момент лента режиссера — историческая драма «Ленин. Неизбежность», вышедшая в 2019 году.

Также на церемонии объявили нового почетного члена Демидовского фонда. Им стал председатель правления АЗПИ Виктор Герман. А председателем экспертного совета назначили Игоря Короткова, директора ГМИЛИКА.

Церемония вручения Демидовской премии. Дмитрий Лямзин

Что такое Демидовский фонд

Гуманитарные премии Алтайской краевой общественной организации «Демидовский фонд» учреждены в 1993 году по инициативе писателя Александра Родионова. Размер премии сегодня составляет 50 тыс. рублей.

Девиз фонда — Acta non verba — «Не словами, а делами». Целью создания Алтайского Демидовского фонда было объединение предпринимателей и интеллигенции края. Премия этого фонда — самая авторитетная общественная награда в Алтайском крае и одна из самых значимых в гуманитарной среде.