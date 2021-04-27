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Жизнь

Просто караул. В Барнауле обсудили, почему погоня за показателями зарплат в культуре дает обратный эффект

В алтайском селе осиротел аккордеон — его любящий хозяин умер, а новые музыканты сюда не идут. Вместе с ним тоскуют книги в некоторых библиотеках — их, быть может, никто никогда не откроет, нет библиотекаря. На круглом столе, организованном Общероссийским народным фронтом (ОНФ), размышляли, что хорошо и что плохо в культуре Алтайского края, выполняется ли у нас указ президента о зарплатах и стоит ли по этому поводу бить в набат. Спойлер: похоже, что стоит.

Аккордеон.
Аккордеон.
Pixabay.com

Уставшие энтузиасты

Возможно, вы удивитесь, но средние зарплаты в учреждениях культуры края вполне соответствуют требованиям указа президента еще 2021 года. О чем говорил указ? «Мастерам культуры» платить не меньше 100% от средней зарплаты на территории.

Что видим? Средние зарплаты в учреждениях культуры края — 25 194 рубля в 2020 году, или 101,5% от того, что требуется, по данным Алтайкрайстата. Министр культуры края Елена Безрукова говорит, что и в первом квартале 2021 года показатель продолжает расти: это уже 25 350 рублей.

На такую не разбогатеешь, конечно. Так ведь и не умрешь. Между тем, почти все констатируют утечку кадров. Уезжают из Барнаула в другие крупные города. А в село просто не идут — держится здесь культура на тех, кто постарше, и на энтузиастах, порой очень уставших

Круглый стол ОНФ по культуре.
Круглый стол ОНФ по культуре.
www.facebook.com/groups/onf22

17 лет учиться надо

К нам приезжают сотрудники из многих городов. Едут из базовой Свердловской консерватории. Но ни зарплаты, ни жилья. Поработал год, поработал два — и уехал", — говорит Олег Фурманов, директор Детской школы искусств № 6.

Александр Витман, директор оркестра «Сибирь», накануне круглого стола узнал: два высококлассных специалиста отбывают в Москву на ПМЖ. Им уже купили жилье.

Кем их заменить? Чтобы получить такого специалиста, нужно отучиться 17 лет как минимум", — рассуждает Витман.

Но если в города кадры хотя бы приезжают, то служить развитию сельской культуры желающих откровенно мало.

Круглый стол ОНФ по культуре.
Круглый стол ОНФ по культуре.
www.facebook.com/groups/onf22

Полный провал

В одном из районов края недавно похоронили аккордеониста — «аккордеоны стоят, некому работать», — констатирует Елена Гетманская, директор «Алтайского краевого учебно-методического центра»

В Тюменцевском районе есть знаменитый оркестр русских народных инструментов. Баян для него купили за 500 тыс. рублей. Деньги немалые — столько нынче стоят автомобили. А вот играть на инструменте некому.

В Зональном районе не могут найти желающих получить целевое образование по специальности «библиотекарь».

Круглый стол ОНФ по культуре.
Круглый стол ОНФ по культуре.
www.facebook.com/groups/onf22

Зональный район не считаю слабым в кадровом отношении. У нас в образовании, например, 100 процентов. А вот по отрасли культуры, особенно по библиотекам, просто караул. Последние годы, если не пару десятков лет, мы никого не можем направить учиться библиотекарем. По целевому обучению"! — разводит руками Олег Марков, начальник отдела по культуре администрации района.

На должности клубных работников принимают иной раз всех желающих — скажем, бухгалтера или повара. Ну, а какие работники, такая и культурная жизнь.

И слава богу, если у него есть организационные способности, если он учится и в креативном возрасте. А если нет? Полный провал. И ничего сделать не можем, а потом еще и выгнать не можем", — сетует Марков.

Дом культуры в селе Покровка
Дом культуры в селе Покровка
Дмитрий Лямзин

Все очень грустно

Тему зарплат учреждений культуры на круглом столе «вскрывали» пласт за пластом. По словам Татьяны Егоровой, директора краевой библиотеки им. Шишкова, больше 50% основного персонала библиотек в муниципалитетах работают на неполной ставке.

Формально показатель президентского указа, может, и достигается. Но за счет чего? За счет урезания фактических зарплат.

Из 1,5 тысяч библиотечных специалистов 142 работают на 0,25% ставки, в 44 муниципальных образованиях более 50% работают на неполную ставку. По себе знаю, что это такое, когда твой рабочий день составляет не восемь и не 10, а гораздо больше часов в сутках, — говорит Егорова.

Чтение.
Чтение.
Pixabay.com

И сейчас, по ее словам, есть серьезное опасение, что кадры из библиотек и музеев будут уходить и дальше. Хотя сокращать музейщиков дальше уж некуда.

Дальнейшая погоня за достижением выполнения дорожной карты повлечет еще большее сокращение штатов. Все достаточно грустно, не знаю, будет ли ситуация выровнена, — размышляет руководитель «шишковки».

Тем временем библиотек на Алтае становится все меньше. В 2020 году регион потерял 10 таких учреждений, за последние пять лет — около сотни. Хотя Татьяна Егорова и признает: есть у этого процесса и объективные факторы — население сокращается.

Круглый стол ОНФ по культуре.
Круглый стол ОНФ по культуре.
www.facebook.com/groups/onf22

За что я им плачу

Министр Безрукова, конечно, понимает: средние зарплаты — они и есть средние. У кого-то больше, и намного. У кого-то меньше — и тоже намного. Но самая большая беда все же — в районах.

Закупка угля у многих глав частенько важнее любой другой «культурной задачи». А клубные работники… Да чем они там вообще занимаются?

Полгода у нас работники культуры находились на ином режиме работы, работы с посетителями фактически не было. А зарплату надо обеспечить в том же объеме. Редкий глава не задал мне вопрос: за что я должен платить?", — рассказывает Безрукова.

Приказать главе района повышать зарплату краевой министр не может — это ведь его, главы то бишь, вотчина.

Школа в условиях дистанта.
Школа в условиях дистанта.
Алтайский филиал РАНХиГС.

Бешеные объемы

Между тем, детские школы искусств, по словам министра, за время вынужденной «паузы» просто захлебнулись в работе. Ударно поработали и некоторые музеи.

Есть такие музеи — Кулунда, например, 100 процентов всего фонда забила уже в государственный музейный каталог. А это бешеные объемы! Ну, это достойно уважения. Сложнее всего клубникам. Техническое оснащение у них слабое — ну и напридумывай эти все концерты онлайн, да еще и на первых порах мы старались людей-то не допускать в коллективы работать", — говорит министр.

Музыкант.
Музыкант.
Pixabay.com

И все же «впахивать» уже готовы не все. Елена Гетманская, директор «Алтайского краевого учебно-методического центра», приводит пример: сотрудники детских школ искусств удовлетворяются минимальной зарплатой — 12 тыс. рублей. Дополнительную нагрузку брать не хотят — точнее, не могут.

«В селах мы видим полное старение кадров, они уже устали и им достаточно одной ставки», — говорит она.

В общем, по данным того же Алтайкрайстата, в муниципалитетах средняя зарплата в учреждениях культуры как раз не достигла целевого показателя — здесь она составляет 98% по 2020 году.

Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

Первые жертвы экономии

Между тем, учреждениям культуры установлены показатели эффективности — количество посетителей, выставок, участников мероприятий и т.п. Достигать им этих показателей иногда трудно и по субъективным, и по вполне объективным причинам.

У нас есть село на 500 человек. Работник приходит, включает отопительный прибор (потому что центрального отопления у него нет) и два часа обслуживает население. Если человек не выполняет показатели (а ему сложно это сделать, у него нет ни компьютера, ни аппаратуры), возникает вопрос: а чего она там как бы делает? За что ей повышать зарплату? Эффективности нет", — рассказывает Олег Марков.

Библиотека с. Курочкино
Библиотека с. Курочкино

Что ждет учреждения культуры, не выдающие на гора показатели? Да, в общем, понятно что: в районах библиотеки в первую очередь рассматривают как жертвы, говорит Татьяна Егорова. И, похоже, не только библиотеки.

Библиотека без книг

В 2020 году 23 муниципальных образования не выделили денег на покупку книг в районные библиотеки.

Книги, чтение, библиотека
Книги, чтение, библиотека
СС0

Сдерживающий фактор

Парадокс президентского указа — еще и в том, что он противопоставил работников местных учреждений культуры специалистам местной же администрации. Елена Безрукова объясняет: зарплата в районных учреждениях культуры должна достигнуть средней именно по району, а не по краю.

А на некоторых территориях «погоду» делают крупные предприятия — например, в том же Зональном районе «Алтайский бройлер», «Алтайская буренка» и т. п., где средняя зарплата почти как в Барнауле — 28,4 тыс.

Зарплата муниципальных работников, главного специалиста, например, — это минималка. Хотим мы этого или нет — это сдерживающий фактор", — считает Олег Марков.

Бобровская модельная библиотека, Первомайский район.
Бобровская модельная библиотека, Первомайский район.
Altairegion22.ru

Счастливый район

Может показаться, что в эпоху, когда высверливание дырки во льду собирает миллионы просмотров в Интернете, интерес к традиционной, выстроенной еще в советское время, сети сельских учреждений культуры безнадежно потерян.

На самом деле это не совсем так. Желающих учиться в детских школах искусств больше, чем возможностей им дать образование — не хватает преподавателей, говорит Елена Гетманская.

В Троицком районе открыли две современные модельные библиотеки — и люди в них пошли. Правда, Троицкий район — из тех счастливых, где главам не надо доказывать значение культуры.

Обновленная детская библиотека в Троицком районе.
Обновленная детская библиотека в Троицком районе.
Одноклассники: Троицая модельная библиотека.

Поток посетителей после открытия детской модельной библиотеки увеличился в разы. У нас там было три сотрудника. Мы туда добавили полставочки — перенаправили сотрудника из села", — говорит Ольга Фокина, директор Троицкого многофункционального культурного центра.

Несчастные районы

И в общем-то нельзя ведь сказать, что все эти проблемы власти не замечают — напротив, они известны и в целом, и в деталях. Библиотекам дают деньги на подключение к интернету. Шаг за шагом открываются модельные библиотеки. «Мастера культуры» повышают квалификацию.

Привлечь в сельскую культуру людей хотят с помощью программы «Земский работник культуры» — по аналогии с «Земским доктором». Впрочем, Сергей Войтюк, руководитель исполкома ОНФ в крае, считает: нужно хорошо подумать, чтобы получить от такой программы долговременный эффект.

Круглый стол ОНФ. Сергей Войтюк.
Круглый стол ОНФ. Сергей Войтюк.
Анна Зайкова.

Если будет тот же самый механизм реализации программы, что и Земский доктор, то будут большие вопросы. Приобретались квартиры в административном центре, пять лет доктор «отбывал повинность» и исчезал, оставив оголенную территорию", — сказал Войтюк.

Что можно и нужно изменить, в целом пока не очень ясно — полный список предложений по итогам круглого стола еще только будут готовить. К слову, к 2030 году количество посещений мероприятий учреждений культуры в Алтайском крае надо увеличить в три раза.

Березовский сельсовет. Дом культуры.
Березовский сельсовет. Дом культуры.
avatars.mds.yandex.net

Культура-2021

  • Около 149 млн рублей в 2021 году направят на ремонт домов культуры, библиотек, школ искусств в Алтайском крае.
  • Начнется реконструкция Алтайского краеведческого музея.
  • На 1 млн рублей приобретут новые барабаны и ксилофоны получат шесть школ искусств края — барнаульские детские музыкальные школы и школы искусств № 2, 3, 5, 8, детская школа искусств № 1 Новоалтайска и Тюменцевская детскую школу искусств.
  • 300 специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры прошли обучение по различным направлениям деятельности с начала 2021 года.
  • 3 сельские библиотеки модернизируют в крае в 2021 году — Буланихинскую (Зональный район), Веселоярскую (Рубцовский район) и в селе Марушка (Целинный район).
  • 48 ДК и библиотеку отремонтируют в муниципальных районах Алтайского края.
  • 43 проекта в культуре края будет реализовано в 2021 году на гранты из краевого бюджета.

Источник: официальный сайт администрации края.

Примечание. Проблемы обсудили 22 апреля в Барнауле на круглом столе «Культура: дефицит профессиональных кадров, низкая оплата труда. Проблемы и поиск решений» на площадке Общероссийского народного фронта.

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