Просто караул. В Барнауле обсудили, почему погоня за показателями зарплат в культуре дает обратный эффект

Уставшие энтузиасты
Возможно, вы удивитесь, но средние зарплаты в учреждениях культуры края вполне соответствуют требованиям указа президента еще 2021 года. О чем говорил указ? «Мастерам культуры» платить не меньше 100% от средней зарплаты на территории.
Что видим? Средние зарплаты в учреждениях культуры края — 25 194 рубля в 2020 году, или 101,5% от того, что требуется, по данным Алтайкрайстата. Министр культуры края Елена Безрукова говорит, что и в первом квартале 2021 года показатель продолжает расти: это уже 25 350 рублей.
На такую не разбогатеешь, конечно. Так ведь и не умрешь. Между тем, почти все констатируют утечку кадров. Уезжают из Барнаула в другие крупные города. А в село просто не идут — держится здесь культура на тех, кто постарше, и на энтузиастах, порой очень уставших
17 лет учиться надо
К нам приезжают сотрудники из многих городов. Едут из базовой Свердловской консерватории. Но ни зарплаты, ни жилья. Поработал год, поработал два — и уехал", — говорит Олег Фурманов, директор Детской школы искусств № 6.
Александр Витман, директор оркестра «Сибирь», накануне круглого стола узнал: два высококлассных специалиста отбывают в Москву на ПМЖ. Им уже купили жилье.
Кем их заменить? Чтобы получить такого специалиста, нужно отучиться 17 лет как минимум", — рассуждает Витман.
Но если в города кадры хотя бы приезжают, то служить развитию сельской культуры желающих откровенно мало.
Полный провал
В одном из районов края недавно похоронили аккордеониста — «аккордеоны стоят, некому работать», — констатирует Елена Гетманская, директор «Алтайского краевого учебно-методического центра»
В Тюменцевском районе есть знаменитый оркестр русских народных инструментов. Баян для него купили за 500 тыс. рублей. Деньги немалые — столько нынче стоят автомобили. А вот играть на инструменте некому.
В Зональном районе не могут найти желающих получить целевое образование по специальности «библиотекарь».
Зональный район не считаю слабым в кадровом отношении. У нас в образовании, например, 100 процентов. А вот по отрасли культуры, особенно по библиотекам, просто караул. Последние годы, если не пару десятков лет, мы никого не можем направить учиться библиотекарем. По целевому обучению"! — разводит руками Олег Марков, начальник отдела по культуре администрации района.
На должности клубных работников принимают иной раз всех желающих — скажем, бухгалтера или повара. Ну, а какие работники, такая и культурная жизнь.
И слава богу, если у него есть организационные способности, если он учится и в креативном возрасте. А если нет? Полный провал. И ничего сделать не можем, а потом еще и выгнать не можем", — сетует Марков.
Все очень грустно
Тему зарплат учреждений культуры на круглом столе «вскрывали» пласт за пластом. По словам Татьяны Егоровой, директора краевой библиотеки им. Шишкова, больше 50% основного персонала библиотек в муниципалитетах работают на неполной ставке.
Формально показатель президентского указа, может, и достигается. Но за счет чего? За счет урезания фактических зарплат.
Из 1,5 тысяч библиотечных специалистов 142 работают на 0,25% ставки, в 44 муниципальных образованиях более 50% работают на неполную ставку. По себе знаю, что это такое, когда твой рабочий день составляет не восемь и не 10, а гораздо больше часов в сутках, — говорит Егорова.
И сейчас, по ее словам, есть серьезное опасение, что кадры из библиотек и музеев будут уходить и дальше. Хотя сокращать музейщиков дальше уж некуда.
Дальнейшая погоня за достижением выполнения дорожной карты повлечет еще большее сокращение штатов. Все достаточно грустно, не знаю, будет ли ситуация выровнена, — размышляет руководитель «шишковки».
Тем временем библиотек на Алтае становится все меньше. В 2020 году регион потерял 10 таких учреждений, за последние пять лет — около сотни. Хотя Татьяна Егорова и признает: есть у этого процесса и объективные факторы — население сокращается.
За что я им плачу
Министр Безрукова, конечно, понимает: средние зарплаты — они и есть средние. У кого-то больше, и намного. У кого-то меньше — и тоже намного. Но самая большая беда все же — в районах.
Закупка угля у многих глав частенько важнее любой другой «культурной задачи». А клубные работники… Да чем они там вообще занимаются?
Полгода у нас работники культуры находились на ином режиме работы, работы с посетителями фактически не было. А зарплату надо обеспечить в том же объеме. Редкий глава не задал мне вопрос: за что я должен платить?", — рассказывает Безрукова.
Приказать главе района повышать зарплату краевой министр не может — это ведь его, главы то бишь, вотчина.
Бешеные объемы
Между тем, детские школы искусств, по словам министра, за время вынужденной «паузы» просто захлебнулись в работе. Ударно поработали и некоторые музеи.
Есть такие музеи — Кулунда, например, 100 процентов всего фонда забила уже в государственный музейный каталог. А это бешеные объемы! Ну, это достойно уважения. Сложнее всего клубникам. Техническое оснащение у них слабое — ну и напридумывай эти все концерты онлайн, да еще и на первых порах мы старались людей-то не допускать в коллективы работать", — говорит министр.
И все же «впахивать» уже готовы не все. Елена Гетманская, директор «Алтайского краевого учебно-методического центра», приводит пример: сотрудники детских школ искусств удовлетворяются минимальной зарплатой — 12 тыс. рублей. Дополнительную нагрузку брать не хотят — точнее, не могут.
«В селах мы видим полное старение кадров, они уже устали и им достаточно одной ставки», — говорит она.
В общем, по данным того же Алтайкрайстата, в муниципалитетах средняя зарплата в учреждениях культуры как раз не достигла целевого показателя — здесь она составляет 98% по 2020 году.
Первые жертвы экономии
Между тем, учреждениям культуры установлены показатели эффективности — количество посетителей, выставок, участников мероприятий и т.п. Достигать им этих показателей иногда трудно и по субъективным, и по вполне объективным причинам.
У нас есть село на 500 человек. Работник приходит, включает отопительный прибор (потому что центрального отопления у него нет) и два часа обслуживает население. Если человек не выполняет показатели (а ему сложно это сделать, у него нет ни компьютера, ни аппаратуры), возникает вопрос: а чего она там как бы делает? За что ей повышать зарплату? Эффективности нет", — рассказывает Олег Марков.
Что ждет учреждения культуры, не выдающие на гора показатели? Да, в общем, понятно что: в районах библиотеки в первую очередь рассматривают как жертвы, говорит Татьяна Егорова. И, похоже, не только библиотеки.
Библиотека без книг
В 2020 году 23 муниципальных образования не выделили денег на покупку книг в районные библиотеки.
Сдерживающий фактор
Парадокс президентского указа — еще и в том, что он противопоставил работников местных учреждений культуры специалистам местной же администрации. Елена Безрукова объясняет: зарплата в районных учреждениях культуры должна достигнуть средней именно по району, а не по краю.
А на некоторых территориях «погоду» делают крупные предприятия — например, в том же Зональном районе «Алтайский бройлер», «Алтайская буренка» и т. п., где средняя зарплата почти как в Барнауле — 28,4 тыс.
Зарплата муниципальных работников, главного специалиста, например, — это минималка. Хотим мы этого или нет — это сдерживающий фактор", — считает Олег Марков.
Счастливый район
Может показаться, что в эпоху, когда высверливание дырки во льду собирает миллионы просмотров в Интернете, интерес к традиционной, выстроенной еще в советское время, сети сельских учреждений культуры безнадежно потерян.
На самом деле это не совсем так. Желающих учиться в детских школах искусств больше, чем возможностей им дать образование — не хватает преподавателей, говорит Елена Гетманская.
В Троицком районе открыли две современные модельные библиотеки — и люди в них пошли. Правда, Троицкий район — из тех счастливых, где главам не надо доказывать значение культуры.
Поток посетителей после открытия детской модельной библиотеки увеличился в разы. У нас там было три сотрудника. Мы туда добавили полставочки — перенаправили сотрудника из села", — говорит Ольга Фокина, директор Троицкого многофункционального культурного центра.
Несчастные районы
И в общем-то нельзя ведь сказать, что все эти проблемы власти не замечают — напротив, они известны и в целом, и в деталях. Библиотекам дают деньги на подключение к интернету. Шаг за шагом открываются модельные библиотеки. «Мастера культуры» повышают квалификацию.
Привлечь в сельскую культуру людей хотят с помощью программы «Земский работник культуры» — по аналогии с «Земским доктором». Впрочем, Сергей Войтюк, руководитель исполкома ОНФ в крае, считает: нужно хорошо подумать, чтобы получить от такой программы долговременный эффект.
Если будет тот же самый механизм реализации программы, что и Земский доктор, то будут большие вопросы. Приобретались квартиры в административном центре, пять лет доктор «отбывал повинность» и исчезал, оставив оголенную территорию", — сказал Войтюк.
Что можно и нужно изменить, в целом пока не очень ясно — полный список предложений по итогам круглого стола еще только будут готовить. К слову, к 2030 году количество посещений мероприятий учреждений культуры в Алтайском крае надо увеличить в три раза.
Культура-2021
- Около 149 млн рублей в 2021 году направят на ремонт домов культуры, библиотек, школ искусств в Алтайском крае.
- Начнется реконструкция Алтайского краеведческого музея.
- На 1 млн рублей приобретут новые барабаны и ксилофоны получат шесть школ искусств края — барнаульские детские музыкальные школы и школы искусств № 2, 3, 5, 8, детская школа искусств № 1 Новоалтайска и Тюменцевская детскую школу искусств.
- 300 специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры прошли обучение по различным направлениям деятельности с начала 2021 года.
- 3 сельские библиотеки модернизируют в крае в 2021 году — Буланихинскую (Зональный район), Веселоярскую (Рубцовский район) и в селе Марушка (Целинный район).
- 48 ДК и библиотеку отремонтируют в муниципальных районах Алтайского края.
- 43 проекта в культуре края будет реализовано в 2021 году на гранты из краевого бюджета.
Источник: официальный сайт администрации края.
Примечание. Проблемы обсудили 22 апреля в Барнауле на круглом столе «Культура: дефицит профессиональных кадров, низкая оплата труда. Проблемы и поиск решений» на площадке Общероссийского народного фронта.