Просто караул. В Барнауле обсудили, почему погоня за показателями зарплат в культуре дает обратный эффект

В алтайском селе осиротел аккордеон — его любящий хозяин умер, а новые музыканты сюда не идут. Вместе с ним тоскуют книги в некоторых библиотеках — их, быть может, никто никогда не откроет, нет библиотекаря. На круглом столе, организованном Общероссийским народным фронтом (ОНФ), размышляли, что хорошо и что плохо в культуре Алтайского края, выполняется ли у нас указ президента о зарплатах и стоит ли по этому поводу бить в набат. Спойлер: похоже, что стоит.

Уставшие энтузиасты

Возможно, вы удивитесь, но средние зарплаты в учреждениях культуры края вполне соответствуют требованиям указа президента еще 2021 года. О чем говорил указ? «Мастерам культуры» платить не меньше 100% от средней зарплаты на территории.

Что видим? Средние зарплаты в учреждениях культуры края — 25 194 рубля в 2020 году, или 101,5% от того, что требуется, по данным Алтайкрайстата. Министр культуры края Елена Безрукова говорит, что и в первом квартале 2021 года показатель продолжает расти: это уже 25 350 рублей.

На такую не разбогатеешь, конечно. Так ведь и не умрешь. Между тем, почти все констатируют утечку кадров. Уезжают из Барнаула в другие крупные города. А в село просто не идут — держится здесь культура на тех, кто постарше, и на энтузиастах, порой очень уставших

Круглый стол ОНФ по культуре. www.facebook.com/groups/onf22

17 лет учиться надо

К нам приезжают сотрудники из многих городов. Едут из базовой Свердловской консерватории. Но ни зарплаты, ни жилья. Поработал год, поработал два — и уехал", — говорит Олег Фурманов, директор Детской школы искусств № 6.

Александр Витман, директор оркестра «Сибирь», накануне круглого стола узнал: два высококлассных специалиста отбывают в Москву на ПМЖ. Им уже купили жилье.

Кем их заменить? Чтобы получить такого специалиста, нужно отучиться 17 лет как минимум", — рассуждает Витман.

Но если в города кадры хотя бы приезжают, то служить развитию сельской культуры желающих откровенно мало.

Круглый стол ОНФ по культуре. www.facebook.com/groups/onf22

Полный провал

В одном из районов края недавно похоронили аккордеониста — «аккордеоны стоят, некому работать», — констатирует Елена Гетманская, директор «Алтайского краевого учебно-методического центра»

В Тюменцевском районе есть знаменитый оркестр русских народных инструментов. Баян для него купили за 500 тыс. рублей. Деньги немалые — столько нынче стоят автомобили. А вот играть на инструменте некому.

В Зональном районе не могут найти желающих получить целевое образование по специальности «библиотекарь».

Круглый стол ОНФ по культуре. www.facebook.com/groups/onf22

Зональный район не считаю слабым в кадровом отношении. У нас в образовании, например, 100 процентов. А вот по отрасли культуры, особенно по библиотекам, просто караул. Последние годы, если не пару десятков лет, мы никого не можем направить учиться библиотекарем. По целевому обучению"! — разводит руками Олег Марков, начальник отдела по культуре администрации района.

На должности клубных работников принимают иной раз всех желающих — скажем, бухгалтера или повара. Ну, а какие работники, такая и культурная жизнь.

И слава богу, если у него есть организационные способности, если он учится и в креативном возрасте. А если нет? Полный провал. И ничего сделать не можем, а потом еще и выгнать не можем", — сетует Марков.

Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин

Все очень грустно

Тему зарплат учреждений культуры на круглом столе «вскрывали» пласт за пластом. По словам Татьяны Егоровой, директора краевой библиотеки им. Шишкова, больше 50% основного персонала библиотек в муниципалитетах работают на неполной ставке.

Формально показатель президентского указа, может, и достигается. Но за счет чего? За счет урезания фактических зарплат.

Из 1,5 тысяч библиотечных специалистов 142 работают на 0,25% ставки, в 44 муниципальных образованиях более 50% работают на неполную ставку. По себе знаю, что это такое, когда твой рабочий день составляет не восемь и не 10, а гораздо больше часов в сутках, — говорит Егорова.

Чтение. Pixabay.com

И сейчас, по ее словам, есть серьезное опасение, что кадры из библиотек и музеев будут уходить и дальше. Хотя сокращать музейщиков дальше уж некуда.

Дальнейшая погоня за достижением выполнения дорожной карты повлечет еще большее сокращение штатов. Все достаточно грустно, не знаю, будет ли ситуация выровнена, — размышляет руководитель «шишковки».

Тем временем библиотек на Алтае становится все меньше. В 2020 году регион потерял 10 таких учреждений, за последние пять лет — около сотни. Хотя Татьяна Егорова и признает: есть у этого процесса и объективные факторы — население сокращается.

Круглый стол ОНФ по культуре. www.facebook.com/groups/onf22

За что я им плачу

Министр Безрукова, конечно, понимает: средние зарплаты — они и есть средние. У кого-то больше, и намного. У кого-то меньше — и тоже намного. Но самая большая беда все же — в районах.

Закупка угля у многих глав частенько важнее любой другой «культурной задачи». А клубные работники… Да чем они там вообще занимаются?

Полгода у нас работники культуры находились на ином режиме работы, работы с посетителями фактически не было. А зарплату надо обеспечить в том же объеме. Редкий глава не задал мне вопрос: за что я должен платить?", — рассказывает Безрукова.

Приказать главе района повышать зарплату краевой министр не может — это ведь его, главы то бишь, вотчина.

Школа в условиях дистанта. Алтайский филиал РАНХиГС.

Бешеные объемы

Между тем, детские школы искусств, по словам министра, за время вынужденной «паузы» просто захлебнулись в работе. Ударно поработали и некоторые музеи.

Есть такие музеи — Кулунда, например, 100 процентов всего фонда забила уже в государственный музейный каталог. А это бешеные объемы! Ну, это достойно уважения. Сложнее всего клубникам. Техническое оснащение у них слабое — ну и напридумывай эти все концерты онлайн, да еще и на первых порах мы старались людей-то не допускать в коллективы работать", — говорит министр.

Музыкант. Pixabay.com

И все же «впахивать» уже готовы не все. Елена Гетманская, директор «Алтайского краевого учебно-методического центра», приводит пример: сотрудники детских школ искусств удовлетворяются минимальной зарплатой — 12 тыс. рублей. Дополнительную нагрузку брать не хотят — точнее, не могут.

«В селах мы видим полное старение кадров, они уже устали и им достаточно одной ставки», — говорит она.

В общем, по данным того же Алтайкрайстата, в муниципалитетах средняя зарплата в учреждениях культуры как раз не достигла целевого показателя — здесь она составляет 98% по 2020 году.

Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека. Пресс-служба Администрации города Барнаула

Первые жертвы экономии

Между тем, учреждениям культуры установлены показатели эффективности — количество посетителей, выставок, участников мероприятий и т.п. Достигать им этих показателей иногда трудно и по субъективным, и по вполне объективным причинам.

У нас есть село на 500 человек. Работник приходит, включает отопительный прибор (потому что центрального отопления у него нет) и два часа обслуживает население. Если человек не выполняет показатели (а ему сложно это сделать, у него нет ни компьютера, ни аппаратуры), возникает вопрос: а чего она там как бы делает? За что ей повышать зарплату? Эффективности нет", — рассказывает Олег Марков.

Библиотека с. Курочкино

Что ждет учреждения культуры, не выдающие на гора показатели? Да, в общем, понятно что: в районах библиотеки в первую очередь рассматривают как жертвы, говорит Татьяна Егорова. И, похоже, не только библиотеки.

Библиотека без книг В 2020 году 23 муниципальных образования не выделили денег на покупку книг в районные библиотеки.

Книги , чтение , библиотека СС0

Сдерживающий фактор

Парадокс президентского указа — еще и в том, что он противопоставил работников местных учреждений культуры специалистам местной же администрации. Елена Безрукова объясняет: зарплата в районных учреждениях культуры должна достигнуть средней именно по району, а не по краю.

А на некоторых территориях «погоду» делают крупные предприятия — например, в том же Зональном районе «Алтайский бройлер», «Алтайская буренка» и т. п., где средняя зарплата почти как в Барнауле — 28,4 тыс.

Зарплата муниципальных работников, главного специалиста, например, — это минималка. Хотим мы этого или нет — это сдерживающий фактор", — считает Олег Марков.

Бобровская модельная библиотека , Первомайский район. Altairegion22.ru

Счастливый район

Может показаться, что в эпоху, когда высверливание дырки во льду собирает миллионы просмотров в Интернете, интерес к традиционной, выстроенной еще в советское время, сети сельских учреждений культуры безнадежно потерян.

На самом деле это не совсем так. Желающих учиться в детских школах искусств больше, чем возможностей им дать образование — не хватает преподавателей, говорит Елена Гетманская.

В Троицком районе открыли две современные модельные библиотеки — и люди в них пошли. Правда, Троицкий район — из тех счастливых, где главам не надо доказывать значение культуры.

Обновленная детская библиотека в Троицком районе. Одноклассники: Троицая модельная библиотека.

Поток посетителей после открытия детской модельной библиотеки увеличился в разы. У нас там было три сотрудника. Мы туда добавили полставочки — перенаправили сотрудника из села", — говорит Ольга Фокина, директор Троицкого многофункционального культурного центра.

Несчастные районы

И в общем-то нельзя ведь сказать, что все эти проблемы власти не замечают — напротив, они известны и в целом, и в деталях. Библиотекам дают деньги на подключение к интернету. Шаг за шагом открываются модельные библиотеки. «Мастера культуры» повышают квалификацию.

Привлечь в сельскую культуру людей хотят с помощью программы «Земский работник культуры» — по аналогии с «Земским доктором». Впрочем, Сергей Войтюк, руководитель исполкома ОНФ в крае, считает: нужно хорошо подумать, чтобы получить от такой программы долговременный эффект.

Круглый стол ОНФ. Сергей Войтюк. Анна Зайкова.

Если будет тот же самый механизм реализации программы, что и Земский доктор, то будут большие вопросы. Приобретались квартиры в административном центре, пять лет доктор «отбывал повинность» и исчезал, оставив оголенную территорию", — сказал Войтюк.

Что можно и нужно изменить, в целом пока не очень ясно — полный список предложений по итогам круглого стола еще только будут готовить. К слову, к 2030 году количество посещений мероприятий учреждений культуры в Алтайском крае надо увеличить в три раза.

Березовский сельсовет. Дом культуры. avatars.mds.yandex.net

Культура-2021 Около 149 млн рублей в 2021 году направят на ремонт домов культуры , библиотек , школ искусств в Алтайском крае.

149 млн рублей в 2021 году направят на ремонт домов культуры библиотек школ искусств в Алтайском крае. Начнется реконструкция Алтайского краеведческого музея.

На 1 млн рублей приобретут новые барабаны и ксилофоны получат шесть школ искусств края — барнаульские детские музыкальные школы и школы искусств № 2 , 3 , 5 , 8 , детская школа искусств № 1 Новоалтайска и Тюменцевская детскую школу искусств.

3 5 8 детская школа искусств № 1 Новоалтайска и Тюменцевская детскую школу искусств. 300 специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры прошли обучение по различным направлениям деятельности с начала 2021 года.

3 сельские библиотеки модернизируют в крае в 2021 году — Буланихинскую (Зональный район), Веселоярскую ( Рубцовский район) и в селе Марушка ( Целинный район).

(Зональный район), Веселоярскую Рубцовский район) и в селе Марушка Целинный район). 48 ДК и библиотеку отремонтируют в муниципальных районах Алтайского края.

43 проекта в культуре края будет реализовано в 2021 году на гранты из краевого бюджета. Источник: официальный сайт администрации края.

Примечание. Проблемы обсудили 22 апреля в Барнауле на круглом столе «Культура: дефицит профессиональных кадров, низкая оплата труда. Проблемы и поиск решений» на площадке Общероссийского народного фронта.