Нутрициолог Шарлотта Мартин предложила употреблять измельченные грецкие орехи каждый день для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По мнению Мартин, замена части красного мяса на растительный белок в ежедневном рационе может значительно снизить риск развития болезней сердца. Наиболее подходящей заменой мясным продуктам являются грецкие орехи. Если их перемолоть, они будут похожи по структуре на мясной фарш.

Кроме того, грецкие орехи улучшают качество диеты, так как богаты жирами, витаминами и минералами. Медь, содержащаяся в орехах, полезна для укрепления иммунитета, здоровья костей и сердца.

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