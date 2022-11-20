Протяжный гул потревожил барнаульцев ночью

Барнаульцы обеспокоены странным протяжным гулом, который услышали в ночь на 20 ноября. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Необычный шум раздался в 1:30 ночи. Очевидцы утверждают, что он длился около пяти минут.

Протяжный гул слышали в нескольких районах города: на пересечении улиц Георгия Исакова и Попова, в центре города и даже за Барнаулом.

Некоторые из барнаульцев отметили, что шум был такой силы, что дребезжали окна и закладывало уши. У других на гул негативно отреагировали домашние питомцы.

Жители предполагают, что причина шума — ТЭЦ, которая спускает давление. Другие отметили, что это приземлился транспортный самолет.

Некоторые барнаульцы не удержались от шутки: