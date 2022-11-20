Протяжный гул потревожил барнаульцев ночью

Необычный шум раздался в 1:30 ночи. Очевидцы утверждают, что он длился около пяти минут.
Протяжный гул слышали в нескольких районах города: на пересечении улиц Георгия Исакова и Попова, в центре города и даже за Барнаулом.
Некоторые из барнаульцев отметили, что шум был такой силы, что дребезжали окна и закладывало уши. У других на гул негативно отреагировали домашние питомцы.
Жители предполагают, что причина шума — ТЭЦ, которая спускает давление. Другие отметили, что это приземлился транспортный самолет.
Некоторые барнаульцы не удержались от шутки:
«Это воет собака Баскервилей».
«Трубы апокалипсиса, молитесь и кайтесь».
«Это мы в тесной компании попили и малость погудели».
Титаны встают из-под земли, людишки трепещите!"