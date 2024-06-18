Чем только не увлечена одаренная молодежь в крае: пока одни молодые таланты занимаются, например, разработками по выращиванию микрозелени или хмеля , другие обращаются к высоким технологиям. Так, студент из института биологии и биотехнологии АлтГУ Даниил Токмаков создает собственную видеоигру. Что это за игра и в чем она необычна, разработчик рассказал altapress.ru.

Еще не вышедшая видеоигра Existence Core — это симулятор в жанре выживания. Игроку необходимо создать собственный живой организм с нуля. По мере прохождения будут появляться новые системы органов и способности. Конечная цель — пройти естественный отбор, адаптируясь к переменчивым и жестоким условиям среды. Вариантов персонажа могут быть тысячи, а еще обещают квесты и награды. Актуальные новости по проекту создатель публикует в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Учиться на ошибках

— Как вы пришли к идее создания видеоигры?

— Идея зародилась давно, я думал об этом еще в школе, но не было опыта, чтобы создать подобную игру. Это, по сути, проект мечты, который я смог реализовать только на 3-м курсе. Мне всегда была интересна тема эволюции и физиологии. На момент поступления в институт интерес только усилился.

Геймплей готовящейся игры-симулятора Existence Core, разработанной студентом АлтГУ. Предоставлено altapress.ru

— Для чего вы создаете игру?

— В первую очередь, личный интерес. Но без цели получения прибыли мотивация была бы не так сильна.

— В чем суть игры, как устроена система? Что нужно будет делать игроку?

— Основной геймплей игры заключается в нахождении максимально эффективного пути для приспособления к природным условиям. Для этого игроку предоставлены улучшения в виде различных органов, клеток и тканей. Игра довольно реиграбельна, так как создать удачную связку улучшений вряд ли получится с первого раза.

— Какими другими подобными играми вдохновляетесь? В чем отличия вашего проекта от них?

— В первую очередь вдохновляюсь игрой Spore. Это первая игра, которую мне купили, поэтому она довольно сильно повлияла на меня. Бонусом можно отметить No Man’s Sky, Carrion и Mushroom.

Особенность моего проекта — в сложности, то есть в преодолении смерти раз за разом. Проигрыш является важной частью игры, который учит игрока на ошибках.

Щепотка фантастики

— Вы реализуете проект в одиночку или в команде? Почему?

— Проект разрабатываю в одиночку, так как для работы в команде нужны средства. Это довольно долго, но зато проект получится именно таким, каким задумывал я сам.

— Как долго вы уже работаете над проектом и сколько еще примерно понадобится времени? Что влияет на скорость работы над игрой?

— Работаю над игрой уже полтора года, однако учеба и разработка в одиночку значительно замедляют темп реализации. Бывали моменты, когда на месяц приходилось откладывать проект, так как я загонял его в тупик концепта. Планирую закончить игру к осени этого года, но не исключаю перенос релиза к зиме 2025.

Компьютер. unsplash.com

— Какую матчасть пришлось изучить для создания игры? Какие здесь нужны профильные знания в естественных науках?

— Для создания такой игры, конечно, нужны знания биологии во всех ее проявлениях. Также очень помогли навыки в дизайне и диджитал-арте.

— На основе чего придумывались клетки/органы/организмы в игре?

— За основу брал реальную жизнь, а после скрещивал с элементами спекулятивной биологии, чтобы сделать не просто игру про планету Земля, а добавить щепотку фантастики в проект, ведь так всегда интересней играть. А зачем игра, если в ней не весело?

Почти никто такого не делал

— Какие возникали сложности при подготовке?

— При подготовке к проекту было сложно продумать саму концепцию и как отдельные механики будут друг с другом сочетаться. Дело в том, что в подобном поджанре почти никто не разрабатывал проекты.

Геймплей готовящейся игры-симулятора Existence Core, разработанной студентом АлтГУ. Предоставлено altapress.ru

— Над чем вы работаете в данный момент?

— Визуальная часть закончена, поэтому на данный момент настраиваю поведение для игровых объектов, чтобы они могли корректно функционировать внутри игры.

— Это будет сетевая или одиночная игра?

— Игра будет поддерживать только одиночный режим

— Планируется для мобильных устройств или на ПК?

— Планируется для компьютера, но если найдется человек, готовый помочь с портированием для смартфонов, то я не против даже заплатить за такую услугу. Мобильный игровой рынок очень силен.

Компьютер. СС0

— Планируете ли как-то монетизировать проект? Как планируете тиражировать, когда он будет готов?

— Цифровая версия выйдет в Steam, но я и мой издатель обязательно рассмотрим и другие магазины. Пока не могу сказать, какие.

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