Еще не вышедшая видеоигра Existence Core — это симулятор в жанре выживания. Игроку необходимо создать собственный живой организм с нуля. По мере прохождения будут появляться новые системы органов и способности. Конечная цель — пройти естественный отбор, адаптируясь к переменчивым и жестоким условиям среды.
Вариантов персонажа могут быть тысячи, а еще обещают квесты и награды. Актуальные новости по проекту создатель публикует в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Учиться на ошибках
— Как вы пришли к идее создания видеоигры?
— Идея зародилась давно, я думал об этом еще в школе, но не было опыта, чтобы создать подобную игру. Это, по сути, проект мечты, который я смог реализовать только на 3-м курсе. Мне всегда была интересна тема эволюции и физиологии. На момент поступления в институт интерес только усилился.
— Для чего вы создаете игру?
— В первую очередь, личный интерес. Но без цели получения прибыли мотивация была бы не так сильна.
— В чем суть игры, как устроена система? Что нужно будет делать игроку?
— Основной геймплей игры заключается в нахождении максимально эффективного пути для приспособления к природным условиям. Для этого игроку предоставлены улучшения в виде различных органов, клеток и тканей. Игра довольно реиграбельна, так как создать удачную связку улучшений вряд ли получится с первого раза.
— Какими другими подобными играми вдохновляетесь? В чем отличия вашего проекта от них?
— В первую очередь вдохновляюсь игрой Spore. Это первая игра, которую мне купили, поэтому она довольно сильно повлияла на меня. Бонусом можно отметить No Man’s Sky, Carrion и Mushroom.
Особенность моего проекта — в сложности, то есть в преодолении смерти раз за разом. Проигрыш является важной частью игры, который учит игрока на ошибках.
Щепотка фантастики
— Вы реализуете проект в одиночку или в команде? Почему?
— Проект разрабатываю в одиночку, так как для работы в команде нужны средства. Это довольно долго, но зато проект получится именно таким, каким задумывал я сам.
— Как долго вы уже работаете над проектом и сколько еще примерно понадобится времени? Что влияет на скорость работы над игрой?
— Работаю над игрой уже полтора года, однако учеба и разработка в одиночку значительно замедляют темп реализации. Бывали моменты, когда на месяц приходилось откладывать проект, так как я загонял его в тупик концепта. Планирую закончить игру к осени этого года, но не исключаю перенос релиза к зиме 2025.
— Какую матчасть пришлось изучить для создания игры? Какие здесь нужны профильные знания в естественных науках?
— Для создания такой игры, конечно, нужны знания биологии во всех ее проявлениях. Также очень помогли навыки в дизайне и диджитал-арте.
— На основе чего придумывались клетки/органы/организмы в игре?
— За основу брал реальную жизнь, а после скрещивал с элементами спекулятивной биологии, чтобы сделать не просто игру про планету Земля, а добавить щепотку фантастики в проект, ведь так всегда интересней играть. А зачем игра, если в ней не весело?
Почти никто такого не делал
— Какие возникали сложности при подготовке?
— При подготовке к проекту было сложно продумать саму концепцию и как отдельные механики будут друг с другом сочетаться. Дело в том, что в подобном поджанре почти никто не разрабатывал проекты.
— Над чем вы работаете в данный момент?
— Визуальная часть закончена, поэтому на данный момент настраиваю поведение для игровых объектов, чтобы они могли корректно функционировать внутри игры.
— Это будет сетевая или одиночная игра?
— Игра будет поддерживать только одиночный режим
— Планируется для мобильных устройств или на ПК?
— Планируется для компьютера, но если найдется человек, готовый помочь с портированием для смартфонов, то я не против даже заплатить за такую услугу. Мобильный игровой рынок очень силен.
— Планируете ли как-то монетизировать проект? Как планируете тиражировать, когда он будет готов?
— Цифровая версия выйдет в Steam, но я и мой издатель обязательно рассмотрим и другие магазины. Пока не могу сказать, какие.
Самое важное - в нашем Telegram-канале