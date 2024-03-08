8 марта
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Жизнь

Путин подарил летчицам цветы. Фото

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационного училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К.Серова.

Владимир Путин с выпускницами летного училища.
Владимир Путин с выпускницами летного училища.
kremlin.ru

Там он встретился с выпускницами летного училища. Дело в том, что с 2017 года здесь происходит обучение курсантов-девушек, сообщает пресс-служба Кремля.

Внимательно осмотрел авиатренажеры.

Владимир Путин с выпускницами летного училища.
Владимир Путин с выпускницами летного училища.
kremlin.ru

Глава государства во время встречи с выпускницами вспомнил, как летал на штурмовике Су-25, истребителе Су-27, на Ту-160, на гидросамолете Бе-200. Как пробовал пилотировать вертолет. Также президент вспомнил, как летал с журавлями

Вместе с Верховным Главнокомандующим в училище был и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Факт

В 2012 году президент РФ Владимир Путин принял участие в эксперименте "Полет надежды" по спасению редкого вида журавлей, проводимом орнитологами. Он находился за штурвалом мотодельтаплана, который журавли принимают за своего вожака. Всего президент совершил по Салехардом три полета, один из которых был пробным и без птиц. Во время первого полета с птицами за ним поднялся только один журавль, однако со второй попытки в хвост дельтаплану Путина пристроились пять птиц.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

О птице

Стерх — белый журавль, эндемик северных территорий России. Размах белоснежных крыльев более двух метров, отличительная особенность которых — черное оперенье на концах, хорошо различимое в полете. И хотя ростом журавль с человека, вес у него небольшой — 9 кг. Голос стерхов заметно отличается от других журавлей — чистый, высокий, серебряный протяжный звук. Птица занесена в международные Красные книги и редко встречается в природе.

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