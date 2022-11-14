15 ноября
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Жизнь

Путин подписал указ о службе иностранцев в ВС РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооруженных силах. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Паспорт. Визы.
Паспорт. Визы.
СС0

По указу, изменится порядок несения военной службы гражданами России и иностранцами в мирное время.

Военную службу проходят солдаты, матросы, сержанты, старшины — граждане других стран.

Это относится к тем, у кого есть гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство.

«По призыву… В добровольном порядке (по контракту), контракту в ВС РФ и воинских формированиях», — говорится в указе.

При этом контракт не могут заключить с иностранцем, в отношении которого вынесли обвинительный приговор и если по нему назначили наказание.

Также это невозможно, если ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело, если есть непогашенная судимость за преступление или административное наказание за употребление наркотиков.

Ранее в России разрешили мобилизовать судимых за тяжкие преступления.

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