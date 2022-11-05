5 ноября
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Политика

В России разрешили мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Мобилизовать судимых за тяжкие преступления разрешил президент Владимир Путин.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Соответствующий закон российский лидер подписал накануне 4 ноября.

Однако он документ подразумевает несколько исключений. Он не распространяется на россиян с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также по статьям о терроризме.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о сообщениях о продлении службы в армии до двух лет.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации в России.

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