В России разрешили мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Соответствующий закон российский лидер подписал накануне 4 ноября.

Однако он документ подразумевает несколько исключений. Он не распространяется на россиян с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также по статьям о терроризме.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о сообщениях о продлении службы в армии до двух лет.

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации в России.