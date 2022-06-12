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Жизнь

Путин рассказал о своих простых предках

Президент России Владимир Путин рассказал, что его предки были простыми крестьянами и простыми рабочими, сообщает РИА «Новости».

Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
kremlin.ru.

12 июня Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград.

Режиссер Никита Михалков поблагодарил президента за присужденное звание Героя Труда РФ, а также назвал сегодняшнее время моментом, когда «рождается новая Россия».

В ответ глава государства заострил внимание на связи времен и поколений.

«Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими. Да, для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии», — сказал президент.

Ранее немецкое издание Die Zeit опубликовало статью Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое»

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