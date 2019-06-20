Путин со слезами на глазах рассказал, за какой поступок ему до сих пор стыдно

В ходе прямой линии Владимира Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Президент РФ сказал, что ему сложно об этом говорить, но все-таки рассказал историю об одном поступке и даже прослезился во время разговора.

«Это такой нешуточный вопрос и говорить об этом на многомиллионную аудиторию в общем не так просто. Конечно, как и любому, надеюсь, человеку нормальному», — ответил Путин. Он рассказал, что уже говорил публично об этой ситуации.

«Честно говоря, даже сейчас сложно об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Осенью, слякоть, грязь. Уже к ночи куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина, такого уже преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду», — рассказал президент.

Путин сказал, что, прочитав десятки таких записок, почти уверен, что было в той, потерянной. «Наверняка, что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде. Но дело не в этом, а дело в том, что ее потеряли», — отметил глава государства.

Глава государства добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, попадает в руки, он старается «отработать по полной».