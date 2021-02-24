Путин увеличил штрафы за неповиновение силовикам. Теперь до 200 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на массовых акциях и добавлении в КоАП нового штрафа, пишет « Российская газета ».

Сразу напомним, что автором закона стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин — один из авторов инициатив о наказании за «неуважение к власти» и штрафах за отказ от вакцинации.

«Законом усиливается административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях», — поясняет издание.

Штраф за неповиновение сотруднику МВД увеличили с текущих 500−1000 рублей до 2−4 тысяч. Также добавили обязательные работы — от 40 до 120 часов.

Неповиновение сотруднику ФСБ карается жестче — до 4 тыс. рублей для физлиц и до 70 тысяч для юрлиц. За отказ органам госохраны также накажут — до 4 тысяч для физлиц и до 40 тысяч для юрлиц.

«За повторное неповиновение сотрудникам правоохранительных органов штрафы составят от 10 тысяч до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10−20 тысяч до 20−40 тысяч, для юридических — с 50−100 тысяч до 70−200 тысяч», — говорится в подписанном документе.

Также в КоАП добавили штрафы за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчета об этом. Для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.

Ранее в Петербурге глухонемой мужчина, осужденный за выкрикивание лозунгов за Навального, обжаловал штраф.