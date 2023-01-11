11 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Пять человек претендуют на должность мэра Ярового

В Алтайском крае пять человек претендуют на должность мэра Ярового, сообщает «Банкфакс».

Выборы.
Выборы.
Стас Хазиев

В Яровом заканчивается конкурс по отбору кандидатов на должность городского главы.

Нынешний мэр Виталий Самобочий находится под следствием. Ранее сообщалось, что он может представить перед судом по делу о халатности, вызвавшей проблемы в отопительном сезоне в конце 2021 года.

Формально его не сняли с поста, но в скором времени истечет срок его полномочий.

За место борются Юрий Безвесельный, предпринимательница Лариса Жигулина, Денис Галкин, Владимир Татиевский и Владислав Шилов.

Напомним, сейчас Шилов исполняет обязанности мэра. Вероятно, должность может достаться кому-либо из кандидатов.

Комиссия проведет собеседования с ними 12 января. Затем назначат сессию городского собрания депутатов.

Ранее altapress.ru рассказал, что известно о молодом мэре Бийска.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость