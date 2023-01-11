В Алтайском крае пять человек претендуют на должность мэра Ярового, сообщает «Банкфакс».

В Яровом заканчивается конкурс по отбору кандидатов на должность городского главы.

Нынешний мэр Виталий Самобочий находится под следствием. Ранее сообщалось, что он может представить перед судом по делу о халатности, вызвавшей проблемы в отопительном сезоне в конце 2021 года.

Формально его не сняли с поста, но в скором времени истечет срок его полномочий.

За место борются Юрий Безвесельный, предпринимательница Лариса Жигулина, Денис Галкин, Владимир Татиевский и Владислав Шилов.

Напомним, сейчас Шилов исполняет обязанности мэра. Вероятно, должность может достаться кому-либо из кандидатов.

Комиссия проведет собеседования с ними 12 января. Затем назначат сессию городского собрания депутатов.

Ранее altapress.ru рассказал, что известно о молодом мэре Бийска.