Пять человек претендуют на должность мэра Ярового

В Яровом заканчивается конкурс по отбору кандидатов на должность городского главы.
Нынешний мэр Виталий Самобочий находится под следствием. Ранее сообщалось, что он может представить перед судом по делу о халатности, вызвавшей проблемы в отопительном сезоне в конце 2021 года.
Формально его не сняли с поста, но в скором времени истечет срок его полномочий.
За место борются Юрий Безвесельный, предпринимательница Лариса Жигулина, Денис Галкин, Владимир Татиевский и Владислав Шилов.
Напомним, сейчас Шилов исполняет обязанности мэра. Вероятно, должность может достаться кому-либо из кандидатов.
Комиссия проведет собеседования с ними 12 января. Затем назначат сессию городского собрания депутатов.
Ранее altapress.ru рассказал, что известно о молодом мэре Бийска.
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