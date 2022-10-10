Пять способов позаботиться о себе в период тревоги и стресса

После объявления частичной мобилизации многие жители Алтайского края чувствуют тревогу и стресс. 10 октября во всем мире отмечают Всемирный день психического здоровья — в честь этой важной даты altapress.ru рассказывает, как в такое время можно позаботиться о себе и куда обратиться за помощью, если все плохо.

«Когда мы говорим о заботе о себе, чаще всего в голову приходят способы, призванные принести какой-то отдых, удовольствие прямо сейчас. Но это понятие гораздо шире и разнообразнее. И, конечно, оно очень индивидуально. Даже у одного и того же человека забота о себе сегодня в одном виде, а завтра в противоположном», — говорит барнаульский клинический психолог, сооснователь «Центра психологического сопровождения родительства и детства «После родов» Татьяна Филатова.

Как позаботиться о себе

Специалист предложила пять примеров способов заботы о себе, которые, возможно, кому-то просто не приходят в голову.

1. Не брать дополнительную нагрузку, когда уже и так достаточно. Учеба, работа, всяческие курсы и занятия в отношении детей или себя — все это, конечно, важно и может быть полезно, но только когда у вас на это действительно есть силы. Если сил уже нет, откажитесь от чего-то по возможности.

Рабочий стол , компьютер , социальные сети СС0

Синдром упущенной выгоды, опасение остаться «за бортом жизни» могут мешать придерживаться этого способа заботы о себе.

2. Лежать и ни-че-го не делать. В прямом смысле. Иногда это все, на что мы можем быть способны. Но и этот шаг может быть труднодоступен из-за чувства вины за безделье.

3. Поесть. Просто дать своему организму источник энергии. Если некогда, нет сил готовить — может пригодиться сторонняя помощь, доставка. Либо можно поесть максимально простой еды, хотя бы просто хлеб пожевать.

Еда , кухня , готовка. pixabay.com/

В качестве заботы о себе в сложный период можно запастись полуфабрикатами.

4. Навести порядок. Если вас напрягает бардак дома и вы не можете нормально расслабиться из-за этого — возможно, для вас ресурсным станет именно наведение порядка. Или организация пространства — то, на что вы сейчас способны.

Если проблема порядка вас беспокоит постоянно, хотя вы его регулярно наводите — это может быть признаком навязчивого поведения, с чем нужно обратиться к специалисту.

5. Вести список дел. Держать в голове все необходимые задачи на сегодня — энергозатратный процесс. Их перенос на бумажный или электронный носитель обычно не занимает много времени, а голову разгружает.

Список , чек-лист. СС0

Этот список можно продолжать. Если ничего из вышеперечисленного не подошло, попробуйте ответить себе на вопрос: «Что, хотя бы немного или существенно, улучшает мою жизнь сейчас и в целом?»

Где в Алтайском крае помогают справиться с тревогой

Анонимная психологическая кризисная служба , круглосуточный телефон доверия: +7 ( 3852) 66-86-88

круглосуточный телефон доверия: +7 3852) 66-86-88 «Краевой кризисный центр для мужчин», ул. Георгия Исакова , 113е , тел. +7 ( 3852) 55-12-88 ( консультации оказывают психологи и юристы с 9 до 21.30 , обед с 12.30 до 13)

113е тел. консультации оказывают психологи и юристы с 9 до 21.30 обед с 12.30 до 13) «Краевой кризисный центр для женщин», ул. Смирнова , 79 г,

тел. +7 ( 3852) 34-28-26 ( экстренная психологическая помощь , с 9 до 17.30 , обед с 13 до 13.30)

+7 ( 3852) 34-22-55 ( для записи на психологические/юридические консультации и тренинги , а также по всем общим вопросам)

79 г, тел. экстренная психологическая помощь с 9 до 17.30 обед с 13 до 13.30) для записи на психологические/юридические консультации и тренинги а также по всем общим вопросам) Детский телефон доверия ( круглосуточно , для детей и их родителей): 8−800−2000−122

Если все совсем плохо

«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана»:

Диспансер, ул. Луговая, 19

+7 (3852) 76-25-13 (регистратура для жителей Барнаула)

+7 (3852) 76-27-46 (регистратура для жителей районов края)

+7 (3852) 76-49-93 (платная регистратура)

Режим работы с 8 до 19.12

Амбулаторное психотерапевтическое отделение, ул. Партизанская, 147

+7 (3852) 26-41-89

Режим работы с 8 до 20

К психиатру также можно записаться через Госуслуги либо прийти без записи — при неотложном состоянии дадут срочный дополнительный талон.