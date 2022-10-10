Пять способов позаботиться о себе в период тревоги и стресса

«Когда мы говорим о заботе о себе, чаще всего в голову приходят способы, призванные принести какой-то отдых, удовольствие прямо сейчас. Но это понятие гораздо шире и разнообразнее. И, конечно, оно очень индивидуально. Даже у одного и того же человека забота о себе сегодня в одном виде, а завтра в противоположном», — говорит барнаульский клинический психолог, сооснователь «Центра психологического сопровождения родительства и детства «После родов» Татьяна Филатова.
Как позаботиться о себе
Специалист предложила пять примеров способов заботы о себе, которые, возможно, кому-то просто не приходят в голову.
1. Не брать дополнительную нагрузку, когда уже и так достаточно. Учеба, работа, всяческие курсы и занятия в отношении детей или себя — все это, конечно, важно и может быть полезно, но только когда у вас на это действительно есть силы. Если сил уже нет, откажитесь от чего-то по возможности.
Синдром упущенной выгоды, опасение остаться «за бортом жизни» могут мешать придерживаться этого способа заботы о себе.
2. Лежать и ни-че-го не делать. В прямом смысле. Иногда это все, на что мы можем быть способны. Но и этот шаг может быть труднодоступен из-за чувства вины за безделье.
3. Поесть. Просто дать своему организму источник энергии. Если некогда, нет сил готовить — может пригодиться сторонняя помощь, доставка. Либо можно поесть максимально простой еды, хотя бы просто хлеб пожевать.
В качестве заботы о себе в сложный период можно запастись полуфабрикатами.
4. Навести порядок. Если вас напрягает бардак дома и вы не можете нормально расслабиться из-за этого — возможно, для вас ресурсным станет именно наведение порядка. Или организация пространства — то, на что вы сейчас способны.
Если проблема порядка вас беспокоит постоянно, хотя вы его регулярно наводите — это может быть признаком навязчивого поведения, с чем нужно обратиться к специалисту.
5. Вести список дел. Держать в голове все необходимые задачи на сегодня — энергозатратный процесс. Их перенос на бумажный или электронный носитель обычно не занимает много времени, а голову разгружает.
Этот список можно продолжать. Если ничего из вышеперечисленного не подошло, попробуйте ответить себе на вопрос: «Что, хотя бы немного или существенно, улучшает мою жизнь сейчас и в целом?»
Где в Алтайском крае помогают справиться с тревогой
- Анонимная психологическая кризисная служба, круглосуточный телефон доверия: +7 (3852) 66-86-88
- «Краевой кризисный центр для мужчин», ул. Георгия Исакова, 113е, тел.
+7 (3852) 55-12-88(консультации оказывают психологи и юристы с 9 до 21.30, обед с 12.30 до 13)
- «Краевой кризисный центр для женщин», ул. Смирнова, 79 г,
тел.
+7 (3852) 34-28-26(экстренная психологическая помощь, с 9 до 17.30, обед с 13 до 13.30)
+7 (3852) 34-22-55(для записи на психологические/юридические консультации и тренинги, а также по всем общим вопросам)
- Детский телефон доверия (круглосуточно, для детей и их родителей): 8−800−2000−122
Если все совсем плохо
«Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана»:
Диспансер, ул. Луговая, 19
Режим работы с 8 до 19.12
Амбулаторное психотерапевтическое отделение, ул. Партизанская, 147
+7 (3852) 26-41-89
Режим работы с 8 до 20
К психиатру также можно записаться через Госуслуги либо прийти без записи — при неотложном состоянии дадут срочный дополнительный талон.