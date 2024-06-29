Долгожительница из США Мириам Тодд, которая в 2024 году отметила свой сотый день рождения, поделилась секретами долгой и активной жизни. Об этом пишет издание USA Today.

Мириам родилась в 1924 году в Нью-Джерси. С 1975 года она работает в магазине, который основали ее родители. Женщина до сих пор проводит на работе около 50 часов в неделю. Она признается, что не представляет, чем можно заниматься дома целый день, поэтому предпочитает работать.

Мать Мириам тоже всю жизнь проработала в семейном магазине.

«Я не могу сказать, что я работаю, потому что мне нравится то, что я делаю. Так что я чувствую себя виноватой, если говорю, что работаю. Такая жизнь не для всех, но мне это подходит. Моя мама была такой же», — говорит Мириам.

При этом она отмечает, что понимает людей, которые хотят выйти на пенсию в 60 лет, поскольку у каждого свои предпочтения.

Мириам Тодд и сейчас водит машину, сама ходит за покупками в магазин и много готовит.

По мнению долгожительницы, главный секрет ее долгой жизни — здоровые привычки, а не генетика. Она ест много продуктов, богатых клетчаткой, и зелени, избегает жирной и жареной пищи, полуфабрикатов, алкоголя и сладостей. Овощи выращивает сама.

У Мириам никогда не было серьезных проблем со здоровьем, а за последние три года она лишь однажды обратилась к врачу — из-за ухудшающегося зрения. Благодаря работе в магазине женщина много двигается в течение дня, а также посещает бассейн.

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