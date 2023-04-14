14 апреля
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Жизнь

Работы по зимнему содержанию дорог завершили в Барнауле

В Барнауле завершили все зимние виды работ, сообщили в мэрии города.

Работы по зимнему содержанию дорог завершили в Барнауле. КамАЗ. Грузовик.
Работы по зимнему содержанию дорог завершили в Барнауле. КамАЗ. Грузовик.
barnaul.org

Часть зимней техники законсервировали, другую — переоборудовали для летней уборки улиц. Всего в зимний период использовали около 250 единиц техники.

Барнаульские дорожники обслуживали более 9,5 млн кв. м улично-дорожной сети.

«Из них 453 дорог с асфальтобетонным покрытием, 969 дорог без асфальтобетонного покрытия, 250 тротуаров, 762 остановки и посадочных площадки общественного транспорта, 24 лестничных схода», — добавили в мэрии.

За зимний период израсходовали более 45 тыс. тонн песчано-соляной смеси. В 2023 году на пешеходных маршрутах применяли новый реагент, который показал себя достаточно эффективно.

Сейчас дорожная служба проводит санитарную уборку улиц после зимы. Они очищают водоотводные лотки от грунтовых наносов, тротуары от остатков реагентов и мусора, а также моют и красят остановки.

Ранее пять аварийных домов снесли в Барнауле.

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