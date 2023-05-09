Радость по радио, двигатели для Т-34 и секретный самолет. Как на Алтае праздновали День Победы раньше и как — сейчас

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Когда 9 мая 1945 года по радио прозвучало то самое обращение, почти все население Ойрот-Тура (так назывался Горно-Алтайск, и он входил в состав Алтайского края) стихийно отправилось на стадион — праздновать Победу.
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Мемориал Славы на площади Победы в Барнауле открыли 9 мая 1971 года. Его авторами были скульптор Петр Миронов и художник-монументалист Владимир Добровольский.
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Танк Т-34 напротив кинотеатра «Мир» установили в 1995 году, к 50-летию Победы. Каждый пятый танк этой модели, участвовавший в войне, был оснащен двигателем Барнаульского завода «Трансмаш»
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В Барнауле жил авиамеханик Михаил Чехвазов, который в 1945 году вместе с американцами участвовал в бомбардировках Дрездена на «секретном» самолете. Чехвазов умер в 2013 году на 103-м году жизни.
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В 2013 году Алтайский край впервые принял участие в акции "Бессмертный полк". Тогда на проспекте Ленина с портретами фронтовиков собрались 12 тыс. человек. В 2014 году в шествии приняли участие уже 20 тысяч человек, а в 2019-м — 48 тысяч.
«Бессмертный полк» — такое название получила гражданская акция, зародившаяся в Томске. Ее придумали местные тележурналисты: Сергей Лапенков, Игорь Дмитриев и Сергей Колотовкин.
А вот так праздновали 9 мая в Барнауле в 2020-х.
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