Радость по радио, двигатели для Т-34 и секретный самолет. Как на Алтае праздновали День Победы раньше и как — сейчас

В 2013 году Алтайский край впервые принял участие в акции "Бессмертный полк". Тогда на проспекте Ленина с портретами фронтовиков собрались 12 тыс. человек. В 2014 году в шествии приняли участие уже 20 тысяч человек, а в 2019-м — 48 тысяч.