24 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Расстаться с нелюбимым партнером и собрать всю семью вместе. Что еще стоит сделать в день Мокея Мокрого

24 мая церковь отмечает день памяти святого Мокия Амфипольского, который был христианским священником и пострадал во время гонений на христиан. В народном календаре этот праздник известен как «Мокей Мокрый», поскольку в этот день часто бывает дождливая погода.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Традиции и запреты в день Мокея Мокрого

В народном календаре день 24 мая известен как Мокей Мокрый. По погоде в этот день крестьяне определяли, каким будет лето — дождливым или засушливым. Считалось, что если на Мокия мокро, то и все лето будет дождливым. А туман на Мокея предвещал сырое лето.

В этот праздник крестьяне занимались домашними делами, а работать в поле было не принято. Однако в некоторых регионах существовал ритуал для защиты урожая: в поле сжигали пучок соломы или вербы, оставшиеся с Вербного воскресенья. Наши предки верили, что это поможет уберечь посевы от сильных дождей и града.

Чтобы не навлечь беду, в этот день нельзя было подходить к водоемам. Согласно поверьям, к концу весны просыпались русалки и могли утащить на дно тех, кто подходил близко к воде. Даже разговаривать рядом с реками и озерами считалось опасным.

Русалка.
Русалка.
СС0

Что можно и нельзя делать в день Мокея Мокрого

С этим праздником связано множество запретов. В первую очередь они касаются свадебных традиций. Например, незамужним девушкам не рекомендуется подметать пол, чтобы случайно не «вымести» всех потенциальных женихов.

Кроме того, 24 мая может быть подходящим днем для расставания с неподходящим партнером. Считается, что это поможет сохранить хорошие отношения и встретить новую любовь. А вот влюбленным в этот день лучше не признаваться в своих чувствах — есть риск разочарования.

Супружеским парам советуют провести время со своими близкими, например, собраться за праздничным столом, как это было принято в старину.

Источник.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость