24 мая церковь отмечает день памяти святого Мокия Амфипольского, который был христианским священником и пострадал во время гонений на христиан. В народном календаре этот праздник известен как «Мокей Мокрый», поскольку в этот день часто бывает дождливая погода.

Традиции и запреты в день Мокея Мокрого

В народном календаре день 24 мая известен как Мокей Мокрый. По погоде в этот день крестьяне определяли, каким будет лето — дождливым или засушливым. Считалось, что если на Мокия мокро, то и все лето будет дождливым. А туман на Мокея предвещал сырое лето.

В этот праздник крестьяне занимались домашними делами, а работать в поле было не принято. Однако в некоторых регионах существовал ритуал для защиты урожая: в поле сжигали пучок соломы или вербы, оставшиеся с Вербного воскресенья. Наши предки верили, что это поможет уберечь посевы от сильных дождей и града.

Чтобы не навлечь беду, в этот день нельзя было подходить к водоемам. Согласно поверьям, к концу весны просыпались русалки и могли утащить на дно тех, кто подходил близко к воде. Даже разговаривать рядом с реками и озерами считалось опасным.

Русалка. СС0

Что можно и нельзя делать в день Мокея Мокрого

С этим праздником связано множество запретов. В первую очередь они касаются свадебных традиций. Например, незамужним девушкам не рекомендуется подметать пол, чтобы случайно не «вымести» всех потенциальных женихов.

Кроме того, 24 мая может быть подходящим днем для расставания с неподходящим партнером. Считается, что это поможет сохранить хорошие отношения и встретить новую любовь. А вот влюбленным в этот день лучше не признаваться в своих чувствах — есть риск разочарования.

Супружеским парам советуют провести время со своими близкими, например, собраться за праздничным столом, как это было принято в старину.

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