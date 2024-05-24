Традиции и запреты в день Мокея Мокрого
В народном календаре день 24 мая известен как Мокей Мокрый. По погоде в этот день крестьяне определяли, каким будет лето — дождливым или засушливым. Считалось, что если на Мокия мокро, то и все лето будет дождливым. А туман на Мокея предвещал сырое лето.
В этот праздник крестьяне занимались домашними делами, а работать в поле было не принято. Однако в некоторых регионах существовал ритуал для защиты урожая: в поле сжигали пучок соломы или вербы, оставшиеся с Вербного воскресенья. Наши предки верили, что это поможет уберечь посевы от сильных дождей и града.
Чтобы не навлечь беду, в этот день нельзя было подходить к водоемам. Согласно поверьям, к концу весны просыпались русалки и могли утащить на дно тех, кто подходил близко к воде. Даже разговаривать рядом с реками и озерами считалось опасным.
Что можно и нельзя делать в день Мокея Мокрого
С этим праздником связано множество запретов. В первую очередь они касаются свадебных традиций. Например, незамужним девушкам не рекомендуется подметать пол, чтобы случайно не «вымести» всех потенциальных женихов.
Кроме того, 24 мая может быть подходящим днем для расставания с неподходящим партнером. Считается, что это поможет сохранить хорошие отношения и встретить новую любовь. А вот влюбленным в этот день лучше не признаваться в своих чувствах — есть риск разочарования.
Супружеским парам советуют провести время со своими близкими, например, собраться за праздничным столом, как это было принято в старину.
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