Разоблачение. Какие шуточные новости опубликовал altapress.ru 1 апреля

1 апреля на сайте altapress.ru вышли две шуточные новости, а также викторина, в которой мы опубликовали 1 правдивую историю из советского прошлого и две переделанные. Разоблачаем наши розыгрыши.

Кинотеатр в музее

В заметке, вышедшей в 7:34 «В Барнауле на площади Октября откроют новый кинотеатр», мы написали, что долгострой музея на площади Октября нашел соинвестора, некую красноярскую фирму «Киноконсул», которая вложит в отделку здания 420 млн рублей. За это фирме, якобы должны передать часть площадей музея под кинотеатр «Октябрьский».

Это неправда. Мы знаем, что вы, как и вся наша редакция, очень ждете, когда наконец достроят это здание, поэтому хотели своей шуткой намекнуть, что пора бы уже и доделать его.

К нашему удивлению… (да чего уж там, мы этого ждали!) … заметку перепечатали несколько местных интернет-изданий. Одно из них быстро разобравшись, в чем дело, совсем убрало перепечатку, в двух дописали, что это наша шутка, а в четвертом до публикации этого разоблачения все еще стояла эта новость, как реальная.

Лодочная станция и площадка для селфи у Старого моста

В 10:13 вышла новость о том, как будут перестраивать Старый мост. Его, действительно, собираются закрывать на реконструкцию, о чем наш сайт сообщал в марте. Но вот подробности о том, что на мосту сделают площадку для селфи, проведут wi-fi и проложат прорезиненные дорожки для пешеходов — это неправда.

Хорошо (а жаль все-таки), что никто из коллег на этот розыгрыш не попался.

Угадай персону

А в половине седьмого утра у нас появилась викторина с реальными заметками из газет «Алтайская правда» и «Молодежь Алтая» из 80-х годов прошлого века.

Две из них — про заведующего аптекой и строительство Старого базара были нами слегка переделаны. Туда мы вместо реально существовавших героев публикаций вставили имена известного предпринимателя Андрея Комякова и представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань.

Но мы уверены, что и Андрей Геннадьевич и Стелла Ивановна и тогда, как и сейчас, были достойны подобным публикациям в краевой прессе.

А вот заметка про учителя физкультуры школы № 64 Александра Ракшина, который поил чаем и угощал пряниками участников лыжных гонок, — это реально напечатанная в 1989 году в «Алтайке» новость.

Редакция сайта altapress.ru поздравляет всех читателей с Днем смеха. А как вы разыграли друзей и знакомых 1 апреля?