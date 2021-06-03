Речной вокзал. Первая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Редакция altapress.ru начинает серию публикаций «Город, которого нет». Это семь историй о локациях Барнаула, которые могли быть местами притяжения, но в итоге все у них получилось нерадужно. Первый рассказ — о речном вокзале: разбираемся, как мы не заметили, что лишились важной точки города, и можно ли еще что-то исправить.

Одна из самых обсуждаемых локаций Барнаула, за которую так переживают горожане, — речной вокзал. Пока объект находился в государственной собственности, место сохранялось в относительном порядке. Как вспоминает Данил Дегтярев, что-то пошло не так, когда здание передали в частные руки, а речное движение постепенно деградировало.

Вокзал несколько лет принадлежал барнаульской компании «ПрогрессН». В 2015 году владелец захотел снести старое здание и построить на его месте новое. Но в ситуацию вмешались краевые власти. Занимавший тогда пост губернатора Александр Карлин высказался категорически против сноса объекта, и его оставили нетронутым.

Речной вокзал. Анна Зайкова

Сейчас же участок на речном вокзале площадью 1,8 га принадлежит компании «Селф». В марте 2021 года началась подготовка к застройке территории, но пока до конца не понятно, как все это будет выглядеть.

Руководитель «Селфа» Нодар Шония заявлял нашему корреспонденту, что набережная останется доступной для горожан. Что касается реконструкции речного вокзала, то девелопер отметил, что это экономически невыгодно. Здесь подойдет только реновация, что тоже является сложным и дорогостоящим процессом. Горожане опасаются, что от объекта все равно избавятся или некачественно обновят его.

«Речной вокзал — это знаковая постройка. Застройщик заявляет, что на этом месте построят новый символ города. Но зная, как у нас все обычно происходит, в это верится с трудом», — считает Олеся Петухова, архитектор бюро MDVA.

Речной вокзал. Анна Зайкова Речной вокзал. Анна Зайкова Речной вокзал. Анна Зайкова

«Внешний вид здания нужно сохранить. Мы привыкли, что архитектура — это старина, XIX век. А речной вокзал — 1985 год, поэтому официально здание не считается памятником. Но ведь это не просто советская коробка, а образец совмодернизма. Я бывал во многих городах — и нигде такого же объекта не видел», — рассказывает Данил Дегтярев.

Эксперты согласны, что исключительно как речной вокзал локация сейчас не востребована. Поэтому внутри здания можно проводить перепланировки, чтобы сделать «начинку» более современной. Единственное, на стене есть уникальная флорентийская мозаика, которую нужно сохранить: это произведение монументального искусства.

Фреска на Речном вокзале в Барнауле. altapress.ru

Что могло бы разместиться в здании: ресторан

общественное пространство

выставочный зал

спортивный объект Барнаульские моржи, например, очень просят, чтобы им выделили помещение для раздевалок.

Говоря о речном вокзале, нужно упомянуть и набережную Оби, которую сделали в 2017 году. Претензий к ней было много: начиная с ее расположения в стороне от самого речпорта и заканчивая некачественной отделкой.

Набережная Оби. Анна Зайкова

Данил Дегтярев объясняет, что главная причина, по которой набережная находится под Нагорным парком, — вопросы земельной собственности. Территория напротив речного вокзала — частная, под мостом — в ведении Алтайавтодора, и только за мостом — муниципальная земля, которой город может свободно распоряжаться.

В итоге, как говорит руководитель архитектурного бюро, получилась набережная, которая в этом месте не востребована. Но суммы при этом были потрачены значительные.

Набережная Оби. Анна Зайкова Набережная Оби. Анна Зайкова Набережная Оби. Анна Зайкова

Что касается качества отделки — эксперты считают, что это не слишком критично. А вот то, что на набережной практически нет точек притяжения для людей, — это проблема. И ее еще можно попытаться решить.

«Летом люди еще есть, так что кафе, фастфуд готовы туда заезжать на сезон. А вот размещаться на территории круглый год частники не хотят, потому что непонятно, как организовать трафик зимой», — объясняет архитектор.

Речной вокзал. Анна Зайкова Речной вокзал. Анна Зайкова Речной вокзал. Анна Зайкова Речной вокзал. Анна Зайкова

Один из вариантов — расположить на набережной круглогодичные павильоны, чтобы и зимой горожане могли проводить там время. Хотя ширина берега небольшая, Максим Максименко уверен, что вполне реально вместить туда какие-то объекты.

Что будет с речным вокзалом и набережной дальше, пока не совсем понятно. Потенциал, конечно, остается, но здесь нужен комплексный подход к развитию территории. А этого, к сожалению, пока не предвидится.

Речной вокзал. Анна Зайкова

Что дальше

Это только первая из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?