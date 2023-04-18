Республика Алтай стала самым курящим регионом России

По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в Республике Алтай 34,2% взрослого населения употребляют табачную продукцию.

На втором месте находится Сахалинская область, где курят 33,5% взрослого населения. На третьем месте расположилась Магаданская область (31,9%).

Четвертым стал Ненецкий автономный округ (30,4%), а на пятом месте — Республика Коми (29,6%).

Кроме того, в десятку самых курящих регионов попали Еврейская автономная область (28%), Якутия (27,1%), Камчатский край (27%), Кемеровская (26,7%) и Амурская (26,6%) области.

Также в исследовании сообщили о регионах, которые реже всего употребляют табачную продукцию. На первом месте расположилась Чеченская Республика (3,3%).

Второй стала Ингушетия (4%), а на третьем месте — Республика Дагестан (6%). Четвертое место заняла Мордовия (10,2%), пятое — Северная Осетия (10,9%).

В рейтинг также вошли Карачаево-Черкесия (12,5%), Рязанская область (12,6%), Кабардино-Балкария (13,4%), Ярославская область (14,3%) и Краснодарский край (14,8%).

Ранее Алтайский край занял 38 место в рейтинге регионов по уровню безработицы.