Рейтинг. Какая вакансия стала самой высокооплачиваемой среди российских городов

В январе 2023 года с населением до 1 млн человек лидировала Тюмень с вакансией врача-офтальмолога. Исследование сервиса по поиску работы SuperJob предоставлено « Известиям ».

Так кандидату с вакансией врача-офтальмолога в одном из ведущих центров микрохирургии глаза в России обещают зарплату до 800 тыс. рублей.

В топ наиболее высоких предложений по заработку в январе попали и вакансии руководителей высшего и среднего звена. Это менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также инженеры, водители и квалифицированные рабочие.

В таких городах, как Тюмень, Томск и Киров самыми наиболее оплачиваемые стали вакансии врачей. Стоматологу и участковому терапевту в Томске готовы платить от 60 тыс. рублей.

Среди лучших по оплате стала вакансия руководителя конструкторского отдела в Пензе (от 150 тыс. рублей).

В Иркутске — ведущего инженера по эксплуатации зданий (100−110 тыс. рублей), во Владивостоке — Web-программиста (100−150 тыс. рублей), а в Хабаровске — начальника оперативного отдела в РЖД (150 тыс. рублей).

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