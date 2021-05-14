14 мая 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Режим предосторожности»: Песков объяснил, почему вакцинированный Путин соблюдает самоизоляцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продолжительный карантин главы государства, сообщает «Дождь».

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Напомним, Владимир Путин поставил прививки от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Песков предложил не сомневаться и «верить на слово».

На протяжении месяца — после второй прививки — президент России работает в режиме самоизоляции.

«Режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства», — на брифинге Песков ответила на вопрос «почему Путин будет общаться с генсеком ООН Антониу Гутерришем по видеосвязи, а не лично».

Песков предположил, что Гутерриш может быть переносчиком коронавируса, потому что активно передвигается по миру и проводит много встреч.

Примечательно, что представитель Кремля не стал уточнять, был ли на карантине президент Таджикистана Эмомали Рахмон, с которым Путин посетил парад Победы 9 мая.

Песков подчеркнул, что у президента «отменное состояние здоровья», а продолжение изоляции связано с рекомендациями эпидемиологов.

Кстати, 10 мая Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил восемь шайб в ворота хоккеистов НХЛ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость