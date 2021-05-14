«Режим предосторожности»: Песков объяснил, почему вакцинированный Путин соблюдает самоизоляцию

Напомним, Владимир Путин поставил прививки от коронавируса 23 марта и 14 апреля. Песков предложил не сомневаться и «верить на слово».

На протяжении месяца — после второй прививки — президент России работает в режиме самоизоляции.

«Режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства», — на брифинге Песков ответила на вопрос «почему Путин будет общаться с генсеком ООН Антониу Гутерришем по видеосвязи, а не лично».

Песков предположил, что Гутерриш может быть переносчиком коронавируса, потому что активно передвигается по миру и проводит много встреч.

Примечательно, что представитель Кремля не стал уточнять, был ли на карантине президент Таджикистана Эмомали Рахмон, с которым Путин посетил парад Победы 9 мая.

Песков подчеркнул, что у президента «отменное состояние здоровья», а продолжение изоляции связано с рекомендациями эпидемиологов.

Кстати, 10 мая Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил восемь шайб в ворота хоккеистов НХЛ.