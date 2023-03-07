Романтическая поездка и поход в SPA. Россиянки рассказали, что они хотят получить на 8 марта

Россиянки рассказали о своих пожеланиях на 8 марта. Больше всего девушки хотят отправиться в романтическую поездку. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на исследование Национального туроператора АЛЕАН.

34% респонденток хотят отправиться в романтическую поездку. Желательно, в шикарном номере с красивым видом с возможностью посетить сауну или SPA-процедуры и поужинать в ресторане.

А если поехать в романтическое путешествие не с кем, то можно устроить девичник — о нем мечтают 30% респонденток. Место встречи — ночные клубы, акватермальные комплексы и шоу.

19% не нравится ни тот, ни другой вариант. Девушки хотят провести праздник дома наедине с собой или любимым человеком.

Еще 11 процентов опрошенных хотели бы поучаствовать в дегустациях. А меньше всего девушек — 8% - рассчитывают на экстремальный отдых.

О том, куда сходить 8 марта в Барнауле — в материале altapress.ru.