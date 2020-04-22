Россиянам «дали шанс» дожить до 90 лет и обогнать по этому показателю Японию

Бывший главный санитарный врач РФ, первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что Россия может обогнать Японию по продолжительности жизни, сообщает РИА «Новости» .

По мнению Онищенко, в этом плане у России «стартовые позиции» выше из-за этнического многообразия.

«У нас есть все условия, может быть, даже получше, чем у японцев, потому что у нас все-таки не мононация. Это уже вопросы „стартовых позиций“, что у нас гораздо лучше, потому что у нас этническое разнообразие, что в общем-то является хорошим фундаментом для средней продолжительности жизни», — обозначил депутат точку роста.

Он также подчеркнул, что огромный потенциал заключен в образе жизни современных россиян и их привычках.

«То поколение, которое сейчас взрослеет, по сравнению с моим поколением, отличается в лучшую сторону, потому что они начинают понимать реальную цену жизни, здоровью. Их деловая активность, их успешность — она зависит от здоровья, это они оценивают уже в реальных цифрах», — разъяснил Онищенко.

Более того, он уверен, что состояние системы здравоохранение в России находится на более высоком уровне, чем, например, в США. Потому что в нашей стране «это действительно социальная сфера, а не бизнес».

При этом Онищенко отметил, что продолжительность жизни примерно на 20% зависит от состояния здравоохранения.

Проводы камикадзе , Япония , 40-е годы ХХ века опубликовано на topnonoje.ru

Напомним, Япония — мировой лидер по продолжительность жизни, люди там живут в среднем 87,3 года. В России в 2019 году, согласно официальным данным, этот показатель достиг исторического максимума — 73,4 года.

Дошло даже до того, что россиянам предложили менять паспорт еще и в 60 лет — из-за роста продолжительности жизни. Кстати, в Росстате уверены, что к 2035 году жители России в среднем будут жить 79,1 года.

Что касается Барнаула, то местные жители хотят дожить до 78,6 года — это на 8,4 года меньше средней желаемой продолжительности жизни по стране. О самой долгой жизни в России мечтают москвичи — 92,3 года.

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