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Жизнь

Россияне бросились скупать санки и елки летом

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries отметил нетипичный для середины лета рост спроса на «зимние» товары. Так, продажи санок летом выросли на 433%.

Папа с ребенком. Санки.
Папа с ребенком. Санки.
СС0

С 17 июня по 17 июля продажи искусственных новогодних елок и пихт выросли почти в 4 раза (на 276% год к году) в денежном выражении, шуб — более чем вдвое (на 141%), зимней обуви — на 58%, сообщает «Интерфакс».

Продажи горных лыж, сноубордов и соответствующего снаряжения выросли почти вдвое (на 91%), санок — в 5 раз (на 433%), коньков — в 2,8 раза (на 177%). Спрос на снегокаты увеличился в 1,8 раза, на снегоуборочные машины — в 11 раз.

Нехарактерный для летних месяцев всплеск спроса мог быть вызван наступлением сезона распродаж, во время которого продавцы активно «чистят» склады и предоставляют максимальные скидки, полагают в Wildberries.

Ранее россияне бросились на таежные каникулы в Сибирь рыбачить, искать внезапных встреч с маралами.

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