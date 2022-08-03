3 августа
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Жизнь

Россияне назвали самый нудный фильм

Популярный канал в «Яндекс-Дзене» «Горожанин» назвал один из самых нудных российских фильмов. Такой «чести» удостоился «Сталкер» Андрея Тарковского, пишет «Центральная служба новостей».

Фильм "Сталкер"
Фильм "Сталкер"
Кинопоиск

Блогер обвинил режиссера в бесполезной трате драгоценной пленки на «нудное, вялое повествование».

«Сталкер» я бы назвал квазикино, или недокино. То есть это некий продукт, имеющий все внешние признаки кинематографа, но таковым не являющийся. Cюжет-то любопытный (взятый у Стругацких): трое смельчаков идут искать комнату счастья и ведут философские разговоры. Все их приключения можно было спрессовать в минут 40, ну максимум час. И при должном усердии режиссера, фильм стало бы интересно смотреть", — уверен блогер.

Также он заявил, что подача глубокого философского смысла у Тарковского — «на уровне школьника».

Статью на канале засыпали комментариями — кто-т согласился с автором, а кто-то напомнил автору, что «Сталкер» — это фильм-притча, поэтому от нее странно требовать развлекательности.

Ранее россияне назвали лучший советский фантастический фильм.

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