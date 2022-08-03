Россияне назвали самый нудный фильм

Блогер обвинил режиссера в бесполезной трате драгоценной пленки на «нудное, вялое повествование».

«Сталкер» я бы назвал квазикино, или недокино. То есть это некий продукт, имеющий все внешние признаки кинематографа, но таковым не являющийся. Cюжет-то любопытный (взятый у Стругацких): трое смельчаков идут искать комнату счастья и ведут философские разговоры. Все их приключения можно было спрессовать в минут 40, ну максимум час. И при должном усердии режиссера, фильм стало бы интересно смотреть", — уверен блогер.