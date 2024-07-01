Россияне назвали требования к элите и задумались, как в нее попасть

При этом россияне считают, что хотели бы видеть в элите большой ум и множественные таланты.
Наблюдается большой разрыв между качествами, которые российское общество хотело бы видеть в элите. И качествами, которые характеризуют верхушку общества, — говорится в исследовании.
Участники исследования заявили, что элиту должны отличать способности и высокий интеллект, а так же умение задавать обществу ценности. Россиянам больше всего не хочется, чтобы элита "передавалась" по наследству.
При этом, как отмечают респонденты, чтобы войти в элиту, нужно получить хорошее образование, а так же смену работы на более перспективную.
Ранее сообщалось, что любовница Валерия Золотухина расскажет о борьбе за его наследство.
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