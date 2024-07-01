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Жизнь

Россияне назвали требования к элите и задумались, как в нее попасть

Признаками элиты россияне назвали высокий доход, «статусных» родственников и большую власть, сообщает РБК.

При этом россияне считают, что хотели бы видеть в элите большой ум и множественные таланты.

Наблюдается большой разрыв между качествами, которые российское общество хотело бы видеть в элите. И качествами, которые характеризуют верхушку общества, — говорится в исследовании.

Участники исследования заявили, что элиту должны отличать способности и высокий интеллект, а так же умение задавать обществу ценности. Россиянам больше всего не хочется, чтобы элита "передавалась" по наследству.

При этом, как отмечают респонденты, чтобы войти в элиту, нужно получить хорошее образование, а так же смену работы на более перспективную.

Ранее сообщалось, что любовница Валерия Золотухина расскажет о борьбе за его наследство.

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