18 июля
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Жизнь

Россиянин вырастил 336 кустов конопли на грядках с овощами, и его поймали

Житель Хабаровского края завел конопляную плантацию, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Конопля.
Конопля.
22.мвд.рф

Наркотические растения он маскировал на грядках с овощами, расположенных в палисаднике на придомовом участке.

Всего полиция изъяла у 47-летнего мужчины 336 кустов конопли. Он уверяет, что выращивал их для личного использования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Хабаровчанину грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее барнаульца задержали за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

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