Российские банки начали блокировать карты спекулятивные скупщиков

Банки начали воплощать в жизнь указание Центробанка об ограничении или блокировке карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи, пишет « Коммерсант ».

«Однотипные операции» часто становятся следствием ограничений, которые ввели многие ритейлеры в ответ на ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.

Продавцы зачастую обходят ограничения, отпуская нужное количество товара в одни руки, но его разными чеками.

Например, 10 кг сахара можно пробить через пять чеков по 2 кг каждый — возникают пять чеков на одинаковую сумму из одной торговой точки за небольшое время. За такое как раз есть риск попасть под блокировку.

Однако в ЦБ уверены, что добросовестные граждане не пострадают.

«Речь идет именно о злоупотреблениях — больших суммах и количестве операций, совершенных за короткий промежуток времени. Это может свидетельствовать, что конечной целью таких операций является покупка товаров для дальнейшей перепродажи, что может создавать в текущей ситуации повышенные риски», — поясняет регулятор.

Ранее в Минпромторге рассказали, когда в России стабилизируются поставки бумаги.