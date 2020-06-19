Российских работодателей заставят хвалить сотрудников

Инициативу внесут в Госдуму только после принятия поправок в Конституцию, поскольку это потребует ряд социальных поправок, которые в дальнейшем еще придется уточнять.

Как пояснили во фракции «Единой России», сейчас в основной закон вносятся общие положения о социальном партнерстве и уважению к труду — их конкретизируют отдельными документами.

«Гарантируются защита достоинства граждан и уважение труда человека, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина <…> Нормы должны получить дальнейшее закрепление в Трудовом кодексе. В том числе должна появиться норма, которая обяжет работодателей создавать формы морального и материального стимулирования трудящихся», — пояснил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

По его словам, стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета и не только — моральные и материальные поощрения.

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В оппозиционных фракциях отнеслись к инициативе критически. Там считают, что начинать надо с повышения МРОТа, а поощрения — вопрос этики работодателей.

«Благодарности, поощрения — это, конечно, хорошо и эмоционально приятно. Но, прежде всего, делать это нужно, повышая МРОТ. Труд должен быть достойно оплачен, а у нас он явно недооценен», — отметил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Противники» инициативы считают, что будет трудно обязать работодателя раздавать поощрения сотрудникам.

В Федерации независимых профсоюзов России идею поддержали. Глава ФНПР Михаил Шмаков уверен — все то, что относится к материальному или другому поощрению работников за высокопроизводительный труд, правильно и полезно.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как поощрят врачей-героев с передовой коронавирусной борьбы.