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Жизнь

Российским лыжникам могут запретить пользоваться соцсетями во время соревнований

Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями во время важных соревнований, пишут «Известия».

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Такое правило, например, действует в сборной Швеции по биатлону.

«Это нормальное явление, я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде — постили красивые фотографии, рекламу. На мой взгляд, это совершенно неправильно», — заявила руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На чемпионате мира в Австрии российские лыжники показали достойный результат, заработав пять серебряных и три бронзовые награды, пишет znak.com. Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в 2021 году в немецком Оберстдорфе. В сезоне 2019/20 главными стартами для российских лыжников будут этапы Кубка мира.

Ранее психолог назвала главную опасность соцсетей — они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению.

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