Российским лыжникам могут запретить пользоваться соцсетями во время соревнований

Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями во время важных соревнований, пишут « Известия ».

Такое правило, например, действует в сборной Швеции по биатлону.

«Это нормальное явление, я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего. У нас были спортсмены, которые злоупотребляли соцсетями на чемпионате мира в Зеефельде — постили красивые фотографии, рекламу. На мой взгляд, это совершенно неправильно», — заявила руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На чемпионате мира в Австрии российские лыжники показали достойный результат, заработав пять серебряных и три бронзовые награды, пишет znak.com. Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в 2021 году в немецком Оберстдорфе. В сезоне 2019/20 главными стартами для российских лыжников будут этапы Кубка мира.

Ранее психолог назвала главную опасность соцсетей — они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению.