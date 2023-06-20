Российский город ушел под воду

Это произошло после сильного ливня в Балаклаве (Република Крым).

Местные жители не растерялись и занялись SUP-серфингом, указывает Lenta.ru. При этом внезапно море у Балаклаваы стало ярко-зеленого цвета. Причиной внезапного позеленения воды может стать уранин — краситель. Его используют при поисково-спасательных операциях, а также для обнаружения утечек в трубах. Возможно, его случайно разлили, и он попал в море.

Ранее о неизбежной гибели Черного моря рассказал исследователь.

Черное море состоит из трех слоев. Нижний наполнен ядовитыми газами. Средний выполняет роль кондиционера. А в верхнем содержится кислород. Тут и обитают дельфины, медузы, рыбы.

Но в последнее время средний слой начал истощаться. Причина - глобальное потепление. Также виллы и дворцы на берегу Босфора уйдут под воду.

Это произойдет и з-за поднятия уровня Мраморного моря. Уровень мирового океана повысится из-за таяния ледников. Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкей.

Для защиты дворцов необходимо возвести стены.