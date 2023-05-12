«Ростелеком» в День радио наградил сотрудников Алтайского филиала.

Почетные грамоты и благодарности различного уровня получили 65 специалистов Алтайского филиала, еще 21 — награды за победу в номинациях «Лучший сотрудник» и «Вдохновляющий лидер» корпоративной премии «Признание».
Сегодня два региона обслуживают 1800 сотрудников «Ростелекома». В основном это люди с большим стажем работы, которые ценят свою профессию и помогают компании развиваться. Мы активно строим оптику и устанавливаем базовые станции мобильной связи в сельской местности, традиционно организуем видеонаблюдение на выборах Президента РФ и во время проведения ЕГЭ, выполняем масштабные проекты по цифровизации медицины, сельского хозяйства и других отраслей экономики. За этим стоит огромный труд и высокая ответственность всего нашего коллектива, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.
В 2022 году Алтайский филиал был признан лучшим подразделением «Ростелекома» в России по исполнению федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Тогда специалисты установили системы видеонаблюдения и организовали точки доступа Wi-Fi в 820 школах Алтайского края.
По итогам прошлого года Алтайский филиал лидировал в «Ростелекоме» и по объемам строительства оптических линий связи и переключений абонентов на современные услуги. На 1 января 2023 года в Алтайском крае 64% абонентов «Ростелекома» пользуются услугами по оптической технологии, в Республике Алтай — 83%.