«Ростелеком» в День радио наградил сотрудников Алтайского филиала.

Почетные грамоты и благодарности различного уровня получили 65 специалистов Алтайского филиала, еще 21 — награды за победу в номинациях «Лучший сотрудник» и «Вдохновляющий лидер» корпоративной премии «Признание».

Сегодня два региона обслуживают 1800 сотрудников «Ростелекома». В основном это люди с большим стажем работы, которые ценят свою профессию и помогают компании развиваться. Мы активно строим оптику и устанавливаем базовые станции мобильной связи в сельской местности, традиционно организуем видеонаблюдение на выборах Президента РФ и во время проведения ЕГЭ, выполняем масштабные проекты по цифровизации медицины, сельского хозяйства и других отраслей экономики. За этим стоит огромный труд и высокая ответственность всего нашего коллектива, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.