РПЦ пожалела о насилии на стройплощадке храма в Екатеринбурге

В Русской православной церкви сожалеют о том, что строительство Екатерининского собора в Екатеринбурге спровоцировало насилие. Ситуацию прокомментировал председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион на своей странице в Facebook. Церковь, по его словам, никому ничего не навязывает и выступает за мир и согласие.

Митрополит говорит, что «церковь сожалеет о том, что на площадке строительства проявилось насилие». Запрос на восстановление храма поступил от местных жителей.

Он также отметил, что «количество противников строительства храма исчисляется сотнями, тогда как сторонников этого строительства — многие десятки тысяч.

Чтобы убедиться в этом, священнослужитель пригласил посетить Екатеринбург в «царские дни» 16−17 июля — дни памяти царской семьи, убитой в 1918 году — и посчитать, сколько людей, пройдут пешком 20-километровый путь от места убийства к месту предполагаемого захоронения Царской семьи.

Акция протеста против храма в Екатеринбурге. instagram.com/kolezev

К тому же речь не идет о новом строительстве, а о восстановлении того, что «было разрушено безбожниками», добавил Иларион.

Митрополит также заверил, что после строительства храма места для прогулок не станет меньше, так как зоны отдыха и спорта заложены в проекте.

Митрополит Волоколамский Иларион,

председатель ОВЦС Русской православной церкви:

Желание иметь красивую парковую зону — это и желание тех, кто выступает за восстановление храма святой Екатерины. Расширение прогулочных и парковых зон, обеспечение горожан широкими возможностями для отдыха, интеллектуальной деятельности, спорта — все это заложено в проекте строительства. По завершении строительства площадь для прогулок и отдыха значительно увеличится, будут благоустроены площадки для проведения массовых общегородских мероприятий, увеличится количество зеленых насаждений.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга спокойно обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

История конфликта в Екатеринбурге

Протесты против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер, проходят с 13 мая. Начался стихийный митинг.

14 мая после стычки протестующих с бойцами ОМОНа задержали более 20 человек, а в среду, 15 мая, — более 70. Три человека попали в больницы.

Власти Свердловской области отказались пойти навстречу протестующим и остановить строительство храма. Мэр города Александр Высокинский заявил, что храм нужен городу и что он будет «одним из лучших в мире».

Ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его мнению, нужно провести опрос. В мэрии согласились. Подготовительные работы к строительству приостановлены до появления результатов опроса горожан по поводу этой стройки.

Возведение храма Святой Екатерины приурочено к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Место для строительства выбрали в феврале 2019-го. Власти региона отказываются прекратить стройку, настаивая, что она ведется на законных основаниях.