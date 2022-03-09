Рубцовчанка отдала мошенникам 178 тыс. рублей и несколько дней ждала миллион в подарок

В Алтайском крае мошенники обманули пенсионерку, пообещав ей компенсацию за БАДы, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 66-летняя жительница Рубцовска, которой позвонил неизвестный мужчина и представился правоохранителем.

«Незнакомец сообщил, что поскольку биологически активные добавки, которые женщина приобретала ранее, оказались поддельными и не имели лечебного эффекта, ей положена компенсация — сертификат в сумме миллион рублей», — рассказали в ведомстве.

Пенсионерка перевела на счет злоумышленников 178 тыс. рублей под предлогом уплаты налога.

Прождав обещанный подарок несколько дней, женщина поняла обман и позвонила в полицию.

В МВД в очередной раз попросили жителей края проявлять бдительность и не верить сообщениям о компенсации за ранее приобретенные товары.

Ранее жительница Томской области перевела аферистам 13,5 млн, чтобы получить 500 тысяч компенсации за БАДы, но не получила.