Руководители религиозных конфессий в Алтайском крае выразили соболезнования в связи с терактом

"Молюсь Господу Иисусу Христу о тех, кто безвинно погиб от рук преступников, за тех, кто получил ранения, кто в эти сложные часы исполняет свой профессиональный долг по ликвидации последствий теракта, кто молитвой и реальным делом свидетельствует миру о нашем добросердечии, сострадании и сплоченности против сил зла... Милостивый Бог да укрепит силы тех, тех, кто борется со злом, и тех, кого коснулось это страшное горе, ниспошлет мир и утешение в сердца людей!», — с такими словами соболезнования обратился митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий..

"Убийство перед Аллахом является тяжелейшим грехом, и я твердо уверен, что подобные злодеяния не останутся безнаказанными как в этом мире, так и в ином... Духовное управление мусульман Алтайского края, все имамы-хатыбы, верующие мусульмане от всего сердца осуждают этот отвратительный теракт, глубоко скорбят вместе с теми, кто потерял родных и близких, молятся об исцелении пострадавших. В эти дни Священного месяца Рамазан мы молимся о наступлении мира и согласия, и да пошлет Всевышний всем душевных и физических сил пережить эту трагедию!» — говорит в своем соболезновании главный имам, председатель Духовного управления мусульман Алтайского края Фахим-хазрат Ахметгалиев".