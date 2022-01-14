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Жизнь

+2 с дождями. Когда по Алтайскому краю ударит потепление и сколько оно продлится

Потепление надвигается на Алтайский край. И наступит оно уже на этих выходных. Рассказываем, какой будет погода 15−16 января и когда в регионе снова похолодает.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Потепление 15 января

По данным Гидрометцентра, ночью 15 января в регионе ожидается температура −16…−21 (по югу −6…−11) градусов. В отдельных районах возможны небольшой снег и слабые метели.

Днем в Алтайском крае столбик термометра установится на −3…−8 градусах, по югу — на +2 градусах. На дорогах сохранится сильная гололедица.

В Барнауле 15 января градусник покажет −16…−18 градусов ночью и −3…−5 градусов днем. Вероятны гололед и небольшой снег. Ветер в эти сутки будет юго-восточным, скоростью до 9 метров.

Погода в Алтайском крае 16 января

16 января температура в Алтайском крае достигнет −1…−6 (по востоку -12) градусов ночью и 0…+5 (местами -5) градусов — днем. Местами пройдут мокрый снег и дождь, а также ожидается гололедица.

Гололед, трасса, зима, мороз.
Гололед, трасса, зима, мороз.
altairegion22.ru

В Барнауле ночью 16 января синоптики прогнозируют до −4…−6 градусов с небольшим мокрым снегом, а днем — до 0…+2 градусов без осадков.

Когда в Алтайском крае снова похолодает

После резкого потепления в краевой столице снова похолодает в среду (19 января).

В понедельник 17 января суточная температура, пишут на gismeteo.ru, в Барнауле составит 0…+1 градус, 18 января −8…−0 градусов. Кроме того, пройдут снег и дождь. А вот 19 января градусник покажет −10…−15 градусов.

Дождь.
Дождь.
Диана Хомякова, copah.info

Снова холода придут и в другие города. В Бийске 19 января температура опустится до −3…−14 градусов, а в Рубцовске до −9…−13 градусов.

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