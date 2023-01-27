С небес под землю. Мэрия раскрыла, сколько стоит проект тоннеля под ЖД-путями в Барнауле

Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров не готов спрогнозировать, во сколько городу обойдется строительство тоннеля. Но назвал примерную стоимость разработки самого проекта. Этим он поделился на круглом столе в ИД «Алтапресс».

Перспектива построить автомобильно-трамвайный тоннель под железнодорожными путями станции Барнаул мучает горожан и проектировщиков не один десяток лет. Идея вновь и вновь переходит из генплана в генплан.

По задумке, тоннель должен соединить пр. Красноармейский с ул. Георгия Исакова и спасти город от пробок.

«Московский проектный институт в первых прикидках просит около 250 млн — только за проект. Серьезная сумма для города, — сказал Андрей Федоров. — Что касается самой реализации: если ранее стоимость оценивали в 4, затем 6, а позже и 9 млрд рублей, то сегодня, наверное, никто не готов спрогнозировать, какой она будет».

Проект такого тоннеля в 1983 году разработали «Алтайгражданпроект» и «Новосибметропроект» при участии барнаульских архитекторов, в том числе Сергея Боженко и Виктора Четошникова.

Эскиз тоннеля под вокзалом в Барнауле altaystroy.ru

Ранее сообщалось, что другой проект — образца 2014 года — включал в себя тоннель, который начинается на пересечении пр. Красноармейского и Строителей и выходит на створ ул. Георгия Исакова. Потом транспортные потоки поэтапно распределяются на ул. Антона Петрова и ул. Юрина. С ними предусмотрены петлевые развязки на пересечении с пр. Коммунаров и ул. Матросова.

В 2014 году барнаульский застройщик предлагал горожанам самим собрать деньги на тоннель. Например, наклеив на авто стикер, купленный за 1 тыс. рублей.

В 2015 году главный инженер-разработчик тоннеля убеждал власти, что новый путь в спальные районы не только не разгрузит, но и парализует центр города.