Самая дорогая порноигра вышла на известном сервисе компьютерных игр

На популярном онлайн-сервисе по раздаче компьютерных игр и программ Steam стала доступна самая дорогая в мире порноигра Subverse. На ее создание разработчики собрали пожертвования в размере 2,3 миллиона долларов.

Пользователи будут играть за некого Капитана, чье лицо прикрыто трусами, а сам облик похож на Дэдпула. Он живет в свое удовольствие на корабле вместе с девушкой-роботом по имени Деми, которая выполняет роль бортового компьютера и сексуального партнера.

Капитана вербуют на борьбу с Империей — организацией, которая истребляет целые планеты и расы, маскируя это борьбой с оргиями и наркотиками, пишет cyber.sports.ru.

Игроку нужно побывать в пяти солнечных системах и в конце сразиться с боссом.

Геймплей делится на несколько составляющих: это непосредственно секс-сцены, бои на земле и в открытом космосе, свободное исследование вселенной и разговорные новеллы, которые занимают примерно 70% игры.

Перед дракой герою нужно выбрать, какую девушку взять с собой — от этого будет зависеть тип атаки. В случае победы она получит опыт, который позволит открыть дополнительные секс-сцены.

И все же пользователи отмечают, что «клубнички» для позиционирования игры как порно маловато — это скорее баталии с пикантными вставками. Но зато любовь космически разнообразна.

Ранее стало известно, что компьютерным играм без персонажей ЛГБТ больше не будут давать престижную премию BAFTA Games Awards.

Чтобы рассчитывать на участие в ней, разработчикам придется предусматривать гендерное, расовое разнообразие и сексуальные меньшинства в своих виртуальных продуктах.