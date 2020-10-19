Самая красивая женщина в мире прошлась в плаще на голое тело и показала хороший пример

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид появилась на публике в откровенном образе, сообщает Lenta.ru . Она прошлась по улицам Нью-Йорка в бежевом плаще на голое тело. При этом ради красоты девушка не стала пренебрегать мерами предосторожности и надела черную маску.

Самая красивая женщина в мире в плаще от Michael Kors.

24-летняя манекенщица, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, продемонстрировала не только себя, но и люксовый бренд Michael Kors с золотым поясом и пуговицами. Чем невероятно порадовала фанатов. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

При этом на ней не было бюстгальтера, а двубортный вырез вещи прекрасно это подчеркивал.

На Хадид были босоножки на каблуках в тон наряда. Свой образ она дополнила черной защитной маской и круглыми серьгами-кольцами.

Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованными фотографиями.

«Как можно выглядеть настолько горячо в обычном плаще», «Я обожаю ее», «Белла безумно красивая, выглядит потрясающе», «Шикарные ноги», «Выглядит великолепно, люблю ее», — написали пользователи.

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