Роберту Де Ниро 80. Самые запоминающиеся цитаты актера об отношениях, жизни и мотивации

"У меня плохая память. Но я не люблю, когда мне об этом напоминают."
"Те, кто говорят, не знают, а те, кто знают, никогда не скажут. Так вот все и вертится."
"Мне кажется, что человек не только изменил климат планеты, но и сделал что-то со временем. Вы не замечали? Сейчас десять лет проходит так, как раньше три."
"Нет более важной вещи, чем перестать бояться. Но не надо путать храбрость с безрассудством."
"Любую депрессию надо встречать с улыбкой. Депрессия подумает, что вы идиот и сбежит!"
"Люди бывают разные: пока одни размышляют над тем, как создать что-то по-настоящему особенное, другие думают о том, как бы извлечь из этого максимальную прибыль."
«После 50 лет брака я однажды внимательно посмотрел на свою жену и сказал: "50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина, мы спали на диване и смотрели маленький черно-белый телевизор, но зато каждую ночь я ложился в одну кровать с красивой 19-летней девушкой.
Сейчас у меня огромный дорогой дом, много дорогих машин, огромная кровать в роскошной спальне, цветной телевизор с широким экраном, но я сплю в одной кровати с 69-летней женщиной. Я начинаю сомневаться в своем браке“.
Моя жена очень разумная женщина. Она не обиделась и не ругалась. Она просто предложила мне найти себе 19-летнюю девушку, а она уже позаботится о том, чтобы я снова жил в маленьком домике, спал на продавленном диване и смотрел черно-белый телевизор».
"Измена — это измена. Она не делится на «измена по-пьяни», «измена назло» или еще какие-то разновидности. Если Вы изменили, не опускайтесь до таких мерзких оправданий перед самими собой. Любимых не предают."
"Недавно я прочитал, что, согласно последним исследованиям, женщины чувствуют себя гораздо комфортнее, раздеваясь перед мужчинами, чем мужчины, раздеваясь перед женщинами. На мой взгляд, тут все просто: женщина всегда смотрит на мужчину оценивающе, а мужчина смотрит на женщину с благодарностью."
"Я люблю ходить в театр. Там меня никто не беспокоит. Меня там даже не всегда узнают."
"Мои фильмы похожи на моих детей, но с одним исключением: детей невозможно перевыпустить в 3D и повторно обогатиться."
"Сегодня я смеюсь чаще, чем смеялся в юности. Кажется, я стал судить людей менее строго."
Ранее altapress.ru вспоминал запоминающиеся цитаты Сильвио Берлускони.