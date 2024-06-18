Пресс-служба Сбера сообщила о появлении в App Store нового мобильного приложения для клиентов, которые пользуются iPhone.

Известно, что приложение называется «Умный Онлайн», и банк рекомендует загрузить его как можно быстрее, пока оно еще доступно на площадке.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке.

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